Κολωνός -Αποκλειστικό: Άγρια επίθεση με μαχαίρι σε 18χρονο – Φέρεται να συνδέεται με οπαδικά κίνητρα

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 28 Αυγούστου στον Κολωνό, όταν έξι άτομα επιτέθηκαν σε νεαρό, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι.

Το θύμα 18 ετών, κινούνταν με τη μηχανή του, όταν πέντε από τους δράστες τον ακινητοποίησαν, τον χτύπησαν βάναυσα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ τον τραυμάτισαν και στον γλουτό με μαχαίρι.

Αμέσως μετά, οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ το θύμα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.

Στο σημείο βρέθηκαν και περισυνελέγησαν από την Ασφάλεια ένα σφυρί και ένας αλτήρας, που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκαν στο επεισόδιο.

Μάρτυρες που προσήχθησαν στο Α.Τ. Κολωνού, κατέθεσαν ότι κατά την αποχώρησή τους οι δράστες φώναξαν κάτι σχετικό με ελληνική ομάδα, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις για οπαδικά κίνητρα πίσω από την άγρια επίθεση.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές.

