Φθιώτιδα: Στη φυλακή 59χρονος που απείλησε με μαχαίρι την ανιψιά του - «Βγες έξω να σε σφάξω»

Μία ακόμη υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχόλησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, με κατηγορούμενο έναν 59χρονο από τη Λοκρίδα, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου.

Ο άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, πήγε στο σπίτι της χήρας νύφης του, όπου βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της, κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας τους ότι θα τους σκοτώσει.

«Βγες έξω να σε σφάξω, εσένα και τα παιδιά σου. Θα σας βάλω και τους τρεις σε κάσα», φέρεται να φώναζε, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, η οποία δεν παρέστη στο δικαστήριο.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι έζησε στιγμές τρόμου, υπογραμμίζοντας πως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος ξεσπούσε βίαια, ενώ είχε στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και φερόταν να κάνει χρήση ουσιών. Η ίδια κάλεσε την αστυνομία, που προχώρησε άμεσα στη σύλληψή του.

Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος, υποστηρίζοντας πως ήταν «μια χαζομάρα» και ρίχνοντας την ευθύνη στη νύφη του, ισχυριζόμενος ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά του και δεν του δίνει ούτε χρήματα από τη σύνταξή του.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 18 μηνών χωρίς αναστολή ή μετατροπή, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 800 ευρώ. Η έφεση δεν είχε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να οδηγηθεί στη φυλακή. Από την ποινή αφαιρέθηκαν μόνο οι ημέρες που είχε ήδη παραμείνει κρατούμενος.

