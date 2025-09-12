Ισπανία: Οι μαθητές θα διδάσκονται πώς να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές από την κλιματική κρίση

Ισπανοί απομακρύνουν λάσπες από τον δρόμο, μετά τις φονικές πλημμύρες στη Μασανάσα της Βαλένθια (2024)

Σε μία νέα εποχή μπαίνουν τα σχολεία στην Ισπανία, εντάσσοντας στα μαθήματα το πώς να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Παιδιά, ακόμη και από την ηλικία των τριών ετών θα παρακολουθούν μαθήματα για τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και τις ηφαιστειακές εκρήξεις στο πλαίσιο ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης 10 σημείων για τις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το σχέδιο αποκαλύφθηκε την Πέμπτη, έπειτα από δασικές πυρκαγιές που σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους το καλοκαίρι και λιγότερο από ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 220 ανθρώπους στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είναι να παρασχεθεί στα σχολεία ένα πακέτο που μεταδίδει «τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο».

Εκτός από τους φυσικούς κινδύνους και τις καταστροφές, θα καλύψει χημικά, βιομηχανικά και πυρηνικά ατυχήματα και εκείνα που σχετίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών.

Περισσότερα από 8 εκατομμύρια παιδιά σε 25.000 σχολεία θα παρακολουθήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται με τη χρήση βίντεο, infographics και άλλων μέσων.

Οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού θα παρακολουθήσουν μαθήματα διάρκειας τουλάχιστον δύο ωρών, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

«Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τριών, τεσσάρων και πέντε ετών θα μάθουν να αναγνωρίζουν έναν συναγερμό και πώς να εντοπίζουν τα πρώτα σημάδια κινδύνου, καθώς και βασικές αρχές ασφαλείας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Τα μεγαλύτερα παιδιά θα μάθουν να αναζητούν υψωμένο έδαφος σε περίπτωση πλημμύρας και να κρύβονται κάτω από ένα θρανίο εάν η γη αρχίσει να σείεται».

Ανέφερε ότι οι μαθητές θα διδαχθούν επίσης για «τις διαφορές μεταξύ πληροφόρησης και παραπληροφόρησης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης».