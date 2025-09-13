Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτά και καραόκε

Οι απαγορεύσεις στη Βόρεια Κορέα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση.

Τώρα με την έναρξη λειτουργίας του νέου πολυτελούς θέρετρου του Κιμ Γιονγκ Ουν, προστίθενται και άλλες.

Οι ξεναγοί στο παραθαλάσσιο θέρετρο Wonsan της Βόρειας Κορέας ενημερώθηκαν να αποφεύγουν τη χρήση ορισμένων λέξεων που είναι δημοφιλείς στη Δύση και στη γειτονική Νότια Κορέα όταν μιλούν σε ξένους επισκέπτες.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, η κόρη του Kim Ju Ae και η σύζυγός του Ri Sol Ju σε υδάτινο πάρκο στο Wonsan Kalma. KCNA

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Daily NK, οι ξεναγοί έχουν λάβει "λεπτομερείς οδηγίες για τον χειρισμό και την ψυχαγωγία των τουριστών και πρέπει να απομνημονεύσουν συνθήματα και φράσεις.

'Ο στόχος είναι να μάθουν οι επαγγελματίες του τουρισμού να χρησιμοποιούν συνειδητά το βορειοκορεατικό λεξιλόγιο, αποφεύγοντας τις νοτιοκορεατικές και ξένες εκφράσεις .

Οι ξεναγοί, οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε ένα αυστηρό κρατικό πρόγραμμα κατάρτισης, έχουν λάβει οδηγίες να λένε dajin-gogi gyeopppang (διπλό ψωμί με μοσχαρίσιο κιμά) αντί για χάμπουργκερ και eseukimo (εσκιμώ) για παγωτό.

Εν τω μεταξύ, οι μηχανές καραόκε θα πρέπει να ονομάζονται "μηχανές συνοδείας στην οθόνη".

Η καταπίεση στη Βόρεια Κορέα έχει σε μεγάλο βαθμό επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία, με το κράτος να ασκεί ολοένα και πιο σκληρή ποινή σε πολίτες που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ξένα μέσα ενημέρωσης, με σκληρές τιμωρίες, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκτελέσεων, διαπιστώνει μια νέα σημαντική έκθεση του ΟΗΕ.

Από το 2015, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει νόμους που ποινικοποιούν την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών από "εχθρικά" έθνη και τη χρήση "γλωσσικών εκφράσεων" που δεν συνάδουν με την προδιαγεγραμμένη σοσιαλιστική ιδεολογία και κουλτούρα.

Η παρακολούθηση ξένων ταινιών, η ακρόαση μουσικής ή η κοινοποίηση τηλεοπτικών δραμάτων από το εξωτερικό μπορεί να επισύρει αυστηρές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής, σύμφωνα με τους νέους νόμους που θεσπίστηκαν την τελευταία δεκαετία.

Οι καταστολές κατά της ξένης πληροφόρησης ειδικότερα λέγεται ότι εντάθηκαν από το 2018 και έγιναν ακόμη πιο σκληρές από το 2020, με αποτέλεσμα αρκετές δημόσιες εκτελέσεις, αναφέρει η έκθεση.



Οι αναφορές ωστόσο δείχνουν ότι ο πληθυσμός συνεχίζει να καταναλώνει απαγορευμένες πληροφορίες παρά τους κινδύνους.

