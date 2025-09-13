Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις

Η μοναχοκόρη και μοναδικό παιδί του βασιλιά της ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί πεθαίνει ξαφνικά στις 12 Ιανουαρίου 2023, από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 54 ετών.

Ωστόσο, μετά την τραγωδία, η μητέρα της, Πρισίλα, έχει εμπλακεί σε μια νομική διαμάχη με τους πρώην επιχειρηματικούς της συνεταίρους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η 80χρονη «έκοψε πρόωρα την υποστήριξη» της Λίζα Μαρί για οικονομικό όφελος.

Η Riley Keough φτάνει στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη Βενετία της Ιταλίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 Invision/Alessandra Tarantino

Οι επικεφαλής της Priscilla Presley Partners, Brigitte Kruse και Kevin Fialko, κατηγόρησαν την πρώην σύζυγο του Elvis ότι θέλει να «ελέγξει» το καταπίστευμα και την περιουσία Graceland που παραχωρήθηκε στην κόρη της μετά τον θάνατο του θρύλου το 1977, ισχυρισμούς τους οποίους οι δικηγόροι της Priscilla έχουν χαρακτηρίσει «επαίσχυντους, γελοίους, άσεμνους και άστοχους».

Η κόρη της Λίζα Μαρί , Ράιλι Κίο, φέρεται να έχει παρέμβει στο θέμα, με μια επιστολή προς τη γιαγιά της να δημοσιοποιείται αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή του Λος Άντζελες .

Το έγγραφο περιέχει δεκάδες τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων δύο σελίδων από τα απομνημονεύματα της Πρισίλα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, τα οποία φέρονται να περιγράφουν λεπτομερώς τον «αβάσταχτο» θάνατο της κόρης της .

Ωστόσο, η σπαρακτική επιστολή της 36χρονης φαίνεται να υποδηλώνει ότι η οικογένεια έχει από καιρό μια ταραγμένη σχέση .

Η Κία φέρεται να έγραψε στο έγγραφο που είδε το People: «Δυστυχώς Nona, καθώς με πας στο δικαστήριο, αναγκάζομαι να υπερασπιστώ τις επιθυμίες της μητέρας μου νομικά και δημόσια, κάτι που δεν θα ήταν δική μου επιλογή».

«Είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι, μετά από χρόνια προσπαθειών μου να λύσω τη διαλυμένη σχέση σας με τη μητέρα μου και να αποκαταστήσω την οικογένειά μας, εσείς με πηγαίνετε, από όλους τους ανθρώπους, στο δικαστήριο ».

Η Riley Keough, αριστερά, και η μητέρα της Lisa Marie Presley (2017) Invision

Το σημείωμα φαίνεται επίσης να υπονοεί την πρόθεση της Λίζα Μαρί να κινηθεί νομικά εναντίον της μητέρας της πριν από τον πρόωρο θάνατό της.

«Σε έχω προστατεύσει από αγωγές από τη μητέρα μου, συχνά υποστηρίζοντάς σε και πάντα προσπαθούσα να κάνω τους πάντες να λειτουργούν με αγάπη», φέρεται να αναφέρει η επιστολή. «Ακόμα και λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει η μητέρα μου ήθελε να σε μηνύσει ξανά και με κάλεσες για βοήθεια. Την συμβούλεψα τόσο έντονα να μην το κάνει, κάτι που οδήγησε σε καβγά. Αλλά όπως ξέρεις, επέλεξε να με ακούσει και να μην σε μηνύσει.»

Η αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της γιαγιάς ισχυρίζεται επίσης ότι «αγνόησε» τα αιτήματα της Κία και «τη χειραγώγησε ισχυριζόμενη ότι την «αγαπούσε» και ότι «έπρεπε να είναι οικογένεια».

Η ηθοποιός κατηγορεί στη συνέχεια τη γιαγιά της ότι κινήθηκε βιαστικά στη μάχη για την περιουσία της Λίζα Μαρί, δηλώνοντας ότι κλήθηκε για τη διαθήκη της μητέρας της «λιγότερο από 24 ώρες» μετά τον θάνατό της.

Προσθέτει ότι κατακλύστηκε από email από δικηγόρους «πριν καν ταφεί η μητέρα μου», μια κίνηση που χαρακτήρισε «απίστευτα σπαρακτική».

Η πληροφορία αυτή έρχεται καθώς οι Kruse και Fialko κατηγορούν την Πρισίλα για απάτη στην παρακίνηση, παραβίαση σύμβασης, μετατροπή, υπεξαίρεση ονόματος και ομοιότητας και σκόπιμη παρέμβαση στη σύμβαση και πιθανό οικονομικό πλεονέκτημα.

Στην αγωγή, ισχυρίζονται επίσης ότι η Πρισίλα αυτοανακηρύχθηκε «Βασίλισσα» της Γκρέισλαντ μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της Λίζα, χαρακτηρίζοντάς την περαιτέρω ως «υπόλογη κοινωνιοπαθή και μάστερ της εξαπάτησης, η οποία έζησε από και εκμεταλλεύτηκε το όνομα «Πρίσλεϊ» για προσωπικό της όφελος».

