Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις

Αποκαλύπτονται σκοτεινά σημεία σε μία περίπλοκη οικογενειακή σχέση 

Newsbomb

Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις

Η Riley Keough, αριστερά, και η μητέρα της Lisa Marie Presley (2017)

Invision
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η μοναχοκόρη και μοναδικό παιδί του βασιλιά της ροκ εν ρολ, Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί πεθαίνει ξαφνικά στις 12 Ιανουαρίου 2023, από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 54 ετών.

Ωστόσο, μετά την τραγωδία, η μητέρα της, Πρισίλα, έχει εμπλακεί σε μια νομική διαμάχη με τους πρώην επιχειρηματικούς της συνεταίρους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η 80χρονη «έκοψε πρόωρα την υποστήριξη» της Λίζα Μαρί για οικονομικό όφελος.

Riley Keough

Η Riley Keough φτάνει στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στη Βενετία της Ιταλίας, την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Invision/Alessandra Tarantino

Οι επικεφαλής της Priscilla Presley Partners, Brigitte Kruse και Kevin Fialko, κατηγόρησαν την πρώην σύζυγο του Elvis ότι θέλει να «ελέγξει» το καταπίστευμα και την περιουσία Graceland που παραχωρήθηκε στην κόρη της μετά τον θάνατο του θρύλου το 1977, ισχυρισμούς τους οποίους οι δικηγόροι της Priscilla έχουν χαρακτηρίσει «επαίσχυντους, γελοίους, άσεμνους και άστοχους».

Η κόρη της Λίζα Μαρί , Ράιλι Κίο, φέρεται να έχει παρέμβει στο θέμα, με μια επιστολή προς τη γιαγιά της να δημοσιοποιείται αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή του Λος Άντζελες .

Το έγγραφο περιέχει δεκάδες τεκμήρια, συμπεριλαμβανομένων δύο σελίδων από τα απομνημονεύματα της Πρισίλα, τα οποία δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί, τα οποία φέρονται να περιγράφουν λεπτομερώς τον «αβάσταχτο» θάνατο της κόρης της .

Ωστόσο, η σπαρακτική επιστολή της 36χρονης φαίνεται να υποδηλώνει ότι η οικογένεια έχει από καιρό μια ταραγμένη σχέση .

Η Κία φέρεται να έγραψε στο έγγραφο που είδε το People: «Δυστυχώς Nona, καθώς με πας στο δικαστήριο, αναγκάζομαι να υπερασπιστώ τις επιθυμίες της μητέρας μου νομικά και δημόσια, κάτι που δεν θα ήταν δική μου επιλογή».

«Είναι πραγματικά οδυνηρό το γεγονός ότι, μετά από χρόνια προσπαθειών μου να λύσω τη διαλυμένη σχέση σας με τη μητέρα μου και να αποκαταστήσω την οικογένειά μας, εσείς με πηγαίνετε, από όλους τους ανθρώπους, στο δικαστήριο ».

Riley Keough,Lisa Marie Presley

Η Riley Keough, αριστερά, και η μητέρα της Lisa Marie Presley (2017)

Invision

Το σημείωμα φαίνεται επίσης να υπονοεί την πρόθεση της Λίζα Μαρί να κινηθεί νομικά εναντίον της μητέρας της πριν από τον πρόωρο θάνατό της.

«Σε έχω προστατεύσει από αγωγές από τη μητέρα μου, συχνά υποστηρίζοντάς σε και πάντα προσπαθούσα να κάνω τους πάντες να λειτουργούν με αγάπη», φέρεται να αναφέρει η επιστολή. «Ακόμα και λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει η μητέρα μου ήθελε να σε μηνύσει ξανά και με κάλεσες για βοήθεια. Την συμβούλεψα τόσο έντονα να μην το κάνει, κάτι που οδήγησε σε καβγά. Αλλά όπως ξέρεις, επέλεξε να με ακούσει και να μην σε μηνύσει.»

Η αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της γιαγιάς ισχυρίζεται επίσης ότι «αγνόησε» τα αιτήματα της Κία και «τη χειραγώγησε ισχυριζόμενη ότι την «αγαπούσε» και ότι «έπρεπε να είναι οικογένεια».

Η ηθοποιός κατηγορεί στη συνέχεια τη γιαγιά της ότι κινήθηκε βιαστικά στη μάχη για την περιουσία της Λίζα Μαρί, δηλώνοντας ότι κλήθηκε για τη διαθήκη της μητέρας της «λιγότερο από 24 ώρες» μετά τον θάνατό της.

Προσθέτει ότι κατακλύστηκε από email από δικηγόρους «πριν καν ταφεί η μητέρα μου», μια κίνηση που χαρακτήρισε «απίστευτα σπαρακτική».

Η πληροφορία αυτή έρχεται καθώς οι Kruse και Fialko κατηγορούν την Πρισίλα για απάτη στην παρακίνηση, παραβίαση σύμβασης, μετατροπή, υπεξαίρεση ονόματος και ομοιότητας και σκόπιμη παρέμβαση στη σύμβαση και πιθανό οικονομικό πλεονέκτημα.

Στην αγωγή, ισχυρίζονται επίσης ότι η Πρισίλα αυτοανακηρύχθηκε «Βασίλισσα» της Γκρέισλαντ μια εβδομάδα μετά τον θάνατο της Λίζα, χαρακτηρίζοντάς την περαιτέρω ως «υπόλογη κοινωνιοπαθή και μάστερ της εξαπάτησης, η οποία έζησε από και εκμεταλλεύτηκε το όνομα «Πρίσλεϊ» για προσωπικό της όφελος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Κρήτη: Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο ψάρι απόκοσμης ομορφιάς ξεβράζεται σε ακτή της Καλιφόρνια

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει» - Έτοιμος για κυρώσεις όταν η Ευρώπη κάνει το ίδιο

15:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 33χρονο αλλοδαπό για διακίνηση μεταναστών

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αδίστακτοι απατεώνες - Ξεγέλασαν ηλικιωμένη και τους έριξε τα κοσμήματά της από το μπαλκόνι

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το Καστελλόριζο επισκέφθηκε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις των τριών γυναικών του «Βασιλιά»

14:58LIFESTYLE

Νίκος Μάνεσης: Ο λόγος που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις - «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

14:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός Πελίστρι και Τετέ, μέσα Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μετά τα προσβλητικά υπονοούμενα κατά της Ελλάδας ο Σενγκούν έκλεισε τα σχόλια

14:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επεκτείνεται και σε άλλες πολιτείες η ανάπτυξη της εθνοφρουράς - Σχέδιο Τραμπ για 1.000 στρατιώτες στη Λουιζιάνα

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτά και καραόκε

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Τάιλερ Ρόμπινσον - Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνεται η Γάζα: Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη - Ανακοίνωση των IDF

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητρότητα: Τι αλλάζει για τις εγκύους - Νέα ρύθμιση για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

14:26LIFESTYLE

Πάνος Ιωαννίδης: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό σεφ - Πήρε φωτιά το εστιατόριό του

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

14:58LIFESTYLE

Νίκος Μάνεσης: Ο λόγος που σταμάτησε να δίνει συνεντεύξεις - «Δεν μπλέκω με σούργελα της τηλεόρασης»

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτική επιστολή της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ στη γιαγιά της Πρισίλα - Οι δύσκολες σχέσεις των τριών γυναικών του «Βασιλιά»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Κρήτη: Περίπου 200 μετανάστες εντοπίστηκαν στη Γαύδο

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

14:07ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Ζωγράφειο σχολείο: Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

16:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μια μικρή διασημότητα - Το μωρό που γεννήθηκε διπλάσιο από τα φυσιολογικά νεογέννητα

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ