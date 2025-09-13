Σπάνιο ψάρι απόκοσμης ομορφιάς ξεβράζεται σε ακτή της Καλιφόρνια

Δύο σπάνια, μεγάλα και περίεργα ψάρια ξεβράστηκαν σε μια παραλία στον κόλπο Bodega της Καλιφόρνια, το περασμένο Σαββατοκύριακο — με τυχερούς μάρτυρες να απολαμβάνουν το «υπέροχο» απόκοσμο θέαμα.

Οι ειδικοί αναγνώρισαν το πλάσμα ως μια σπάνια Mola tecta — ένα ελάχιστα γνωστό υποείδος ηλιόψαρου που είναι γνωστό ότι φτάνει σε ύψος πάνω από 2,5 μέτρα και βάρος έως και 2.400 κιλά.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ξεβράστηκε στην ακτή», δήλωσε στον Press Democrat ο Stefan Kiesbye, μυθιστοριογράφος και καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Sonoma State.

«Αλλά ήταν τόσο τεράστιο και τόσο παράξενο και πανέμορφο. Είναι σαν ξαφνικά να βρίσκεσαι σε έναν άλλο πλανήτη», πρόσθεσε.

Δυστυχώς, μόνο ένα από τα δύο όμορφα ψάρια επέζησε, αλλά οι αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι ο θάνατος δεν προκλήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον τεράστιο Μόλα να βρίσκεται στην άμμο, ενώ ένας γλάρος στέκεται κοντά του, προσφέροντας μια εικόνα για το μέγεθος του ψαριού.

Το πρώτο δείγμα του μεγαλοπρεπούς πλάσματος ανακαλύφθηκε στο Κράισττσερτς της Νέας Ζηλανδίας το 2017, σύμφωνα με το Μουσείο της Νέας Ζηλανδίας .

Οι επιστήμονες εξέφρασαν έκπληξη για το εύρημα, καθώς τα συγκεκριμένα ψάρια έχουν εντοπιστεί κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο.