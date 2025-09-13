Η ιαπωνική Mitsui OSK θέλει τις συνεργασίες ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ινδία

Η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία της Ιαπωνίας Mitsui O.S.K. θέλει να δέσει με ινδικές εταιρείες για να κατασκευάσει δεξαμενόπλοια στην Ινδία, βοηθώντας την προσπάθεια της χώρας της Νότιας Ασίας να ενισχύσει την τοπική μεταποίηση, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Takeshi Hashimoto.

Το Νέο Δελχί εκσυγχρονίζει τους θαλάσσιους νόμους του για να επιτρέψει την ξένη συμμετοχή στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πλοίων, των λιμανιών και των ναυπηγείων, για τη μείωση των εκβολών εμπορευματικών μεταφορών σε ξένες επιχειρήσεις κατά τουλάχιστον το ένα τρίτο έως το 2047.

«Η ινδική κυβέρνηση έχει μια ισχυρή προτίμηση να δει τα νέα σκάφη να κατασκευάζονται στην Ινδία. Εάν είναι δυνατόν, θέλουμε να συμμετάσχουμε στο έργο», δήλωσε ο Χασιμότο σε δημοσιογράφους στο συνέδριο της APPEC στη Σιγκαπούρη την Τρίτη.

Ο ναυτιλιακός στόλος της Ινδίας δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενέργειας και της εξαγωγής διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων.

«Πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τους τοπικούς εταίρους και μαζί με την ισχυρή συνεργασία με τα ινδικά ναυπηγεία», δήλωσε ο Χασιμότο.

Η Ινδία θα δημιουργήσει ένα ταμείο θαλάσσιας ανάπτυξης 250 δισεκατομμυρίων ρουπιών (2,84 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας και επισκευής της χώρας, ανέφερε η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό της τον Φεβρουάριο.

Η ναυπηγική βιομηχανία είναι μεταξύ των βιομηχανιών που η κυβέρνηση επιδιώκει να προωθήσει σε μια προσπάθεια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων να μετατρέψει την Ινδία σε ένα έθνος παγκόσμιας κλάσης.