Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

Η θεωρία αυτή έμελλε να επιβεβαιωθεί οριστικά το 2022

Newsbomb

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαθιά μέσα στον πλανήτη μας φαίνεται ότι κρύβεται ένα τεράστιο υδάτινο απόθεμα, τριπλάσιο από τον όγκο όλων των θαλασσών και των ωκεανών της Γης.

Δεν πρόκειται όμως για νερό σε υγρή μορφή, αλλά για μόρια «παγιδευμένα» μέσα στη δομή ορυκτών του μανδύα, σε βάθη εκατοντάδων χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια, όπως αναφέρει μια επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Nature Geoscience.

Το κλειδί είναι ο ρινγκουντίτης

Η ανατροπή ήρθε χάρη σε μια σειρά ερευνών που ξεκίνησαν το 2014, όταν ο γεωφυσικός Στιβ Τζέικομπσεν (Northwestern University) και ο σεισμολόγος Μπράντον Σμάντ (University of New Mexico) κατέγραψαν ασυνήθιστες σεισμικές ανωμαλίες βαθιά κάτω από τη Βόρεια Αμερική. Τα στοιχεία έδειχναν την ύπαρξη ενός αθέατου υδρολογικού κύκλου, θαμμένου εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από το έδαφος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρινγκουντίτης, ένα σπάνιο ορυκτό που σχηματίζεται στον λεγόμενο «μεταβατικό ζώνη» του μανδύα, μεταξύ 410 και 660 χιλιομέτρων βάθους. Εκεί, σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 1.100 βαθμούς Κελσίου και υπό πιέσεις αδιανόητες, ο ρινγκουντίτης λειτουργεί σαν σφουγγάρι: δεν αποθηκεύει το νερό σε σταγόνες ή ατμό, αλλά το «κλειδώνει» στη δομή του με τη μορφή ιόντων υδροξυλίου.

«Ο ρινγκουντίτης μπορεί να συγκρατήσει περίπου το 1% του βάρους του σε νερό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τζέικομπσεν. «Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά όταν μιλάμε για όγκους πετρωμάτων τέτοιου μεγέθους, τότε μιλάμε για τεράστιες ποσότητες».

Το διαμάντι από την Μποτσουάνα

Η θεωρία αυτή έμελλε να επιβεβαιωθεί οριστικά το 2022. Στο ορυχείο Καρόουε της Μποτσουάνα βρέθηκε ένα διαμάντι που περιείχε εγκλείσματα ρινγκουντίτη. Το σημαντικό δεν ήταν η λάμψη του πολύτιμου λίθου, αλλά το γεγονός ότι μέσα του υπήρχαν ενδείξεις υδροφόρων ορυκτών, που σχηματίστηκαν σε βάθος περίπου 660 χιλιομέτρων.

«Το διαμάντι λειτουργεί σαν μια χρονοκάψουλα της Γης», εξήγησε ο γεωλόγος Φαμπρίτσιο Νεστόλα. «Παγιδεύει ορυκτά από τα βάθη του πλανήτη τα οποία αλλιώς δεν θα έφταναν ποτέ στην επιφάνεια χωρίς να αλλοιωθούν».

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν ότι δεν βρέθηκε μόνος του ο ρινγκουντίτης, αλλά και άλλα υδροφόρα ορυκτά μαζί του, κάτι που δείχνει πως η παρουσία νερού σε αυτή τη ζώνη του μανδύα είναι εκτεταμένη και όχι τυχαία.

Ένας αθέατος υδρολογικός κύκλος

Τα νέα δεδομένα ενισχύουν την ιδέα ενός «βαθέος υδρολογικού κύκλου». Σε αντίθεση με τον γνωστό κύκλο της επιφάνειας —εξάτμιση, συμπύκνωση, βροχή— αυτός ο αόρατος μηχανισμός λειτουργεί σε γεωλογικούς χρόνους, καθοδηγούμενος από την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών.

Όταν ωκεάνιες πλάκες βυθίζονται στον μανδύα, μεταφέρουν μαζί τους νερό και ιζήματα. Μέρος του εγκλωβίζεται στα ορυκτά, όπως ο ρινγκουντίτης, και άλλο μέρος απελευθερώνεται ξανά μέσω ηφαιστειακής δραστηριότητας, επηρεάζοντας εκρήξεις και σεισμούς.

«Οι γεωλογικές διαδικασίες στην επιφάνεια είναι αντανάκλαση όσων συμβαίνουν στο εσωτερικό της Γης», τόνιζε ο Σμάντ ήδη από το 2014. «Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε τις αποδείξεις ενός παγκόσμιου υδρολογικού κύκλου».

Αυτό σημαίνει ότι το νερό στην επιφάνεια της Γης ίσως δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, όπως νομίζαμε μέχρι σήμερα. Αντίθετα, βρίσκεται σε διαρκή ανταλλαγή με τα βάθη του πλανήτη, λειτουργώντας ως «ρυθμιστής» που μπορεί να εξηγήσει γιατί το κλίμα της Γης παραμένει σταθερό εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του - Τι είναι η τεχνολογία «bossware»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Οι διαιτητές του «μικρού» τελικού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες πάνω από το Βατικανό: 3.000 drones σχημάτισαν έργα του Μιχαήλ Άγγελου στον ουρανό της Ρώμης - Βίντεο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία - Πώς ζουν μέχρι τα 100

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Άντρας πέταξε σφυρί στην πρώην του μετά από καβγά

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική ομοβροντία drone κατά της Ρωσίας: Τουλάχιστον 361 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε το Κίεβο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Από την ΕΡΤ τα ματς στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

14:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ - «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:51LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο εκτροχιασμοί τρένων σε διαφορετικές περιοχές - Νεκρός ένας μηχανοδηγός

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Θλίψη - Πέθανε ο Ηλίας Μάιπας σε ηλικία 66 ετών - Η σχέση του με τον Χατζηπαναγή

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που πλήγμα του Ισραήλ ισοπεδώνει κτίριο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

10:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου θα πουλούσε το Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι λένε στο Newsbomb οι πολίτες για την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Λεωφορείων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδόπουλος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ