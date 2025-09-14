Μαγευτικές εικόνες πάνω από το Βατικανό: 3.000 drones σχημάτισαν έργα του Μιχαήλ Άγγελου - Βίντεο

Η Αγία Έδρα έσπασε μια παράδοση αιώνων για να επιτρέψει την προβολή φωτός που συνόδευε την πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου

Μαγευτικές εικόνες πάνω από το Βατικανό: 3.000 drones σχημάτισαν έργα του Μιχαήλ Άγγελου - Βίντεο
Την τελευταία φορά που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ήταν για να δουν τον λευκό καπνό που ανακοίνωνε την εκλογή του νέου Πάπα, Λέων ΙΔ'.

Και το Σάββατο το βράδυ, το πλήθος επανεμφανίστηκε για να παρακολουθήσει κάτι εντυπωσιακό προς τιμήν του Ιωβηλαίου της Καθολικής Εκκλησίας: μια παράσταση με drones εμπνευσμένη από το έργο του Μιχαήλ Άγγελου του 16ου αιώνα «Η δημιουργία του Αδάμ» στην οροφή της Καπέλα Σιξτίνα.

Η παράσταση με drones – η μεγαλύτερη στην Ευρώπη – οργανώθηκε από την Nova Sky Stories του Kimbal Musk με την άδεια της Αγίας Έδρας, η οποία έσπασε μια παράδοση αιώνων για να επιτρέψει την προβολή φωτός που συνόδευε την πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού τραγουδιστή Φάρελ Γουίλιαμς και του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Η χορωδία χιπ-χοπ Voices of Fire του Γουίλιαμς έδωσε μια νότα γκόσπελ, ενώ ο Τζον Λέτζεντ τραγούδησε το «Bridge Over Troubled Water» και η Τζένιφερ Χάντσον ερμήνευσε ένα φλογερό ντουέτο με τον Μποτσέλι.

3.000 drones συγκεντρώθηκαν πάνω από τη βασιλική για να αναπαράγουν το διάσημο άγγιγμα του Θεού που δημιουργεί τον Αδάμ, μαζί με μια drone εκδοχή της Πιετά και ένα πορτρέτο του αείμνηστου Πάπα Φραγκίσκου.

Καθώς τα μικροσκοπικά σημεία φωτός εμφανίζονταν και διαμορφώνονταν σε κάθε νέα σύνθεση, το πλήθος ξεσπούσε σε επευφημίες: πρώτα για την τρισδιάστατη καρδιά, μετά για τα περιστέρια της ειρήνης και τα φωτοστέφανα που στέφανζαν τη διάσημη εκκλησία.

