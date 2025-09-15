Ανακαλύψτε τη μέθοδο που κάνει τον κωδικό PIN της κάρτας σας «αδύνατο» να υποκλαπεί

Η ασφάλεια στις συναλλαγές αποτελεί το «Α» και το «Ω» για κάθε πολίτη

Ανακαλύψτε τη μέθοδο που κάνει τον κωδικό PIN της κάρτας σας «αδύνατο» να υποκλαπεί

Ο κωδικός PIN της τραπεζικής κάρτας εξακολουθεί να αποτελεί το βασικότερο εμπόδιο απέναντι σε όσους επιχειρούν να εξαπατήσουν ή να υποκλέψουν χρήματα. Μπορεί να φαίνεται κάτι απλό, ωστόσο λανθασμένες επιλογές εκθέτουν τον κάτοχο της κάρτας χωρίς να το αντιλαμβάνεται.

Πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν εύκολους συνδυασμούς, όπως ημερομηνίες γέννησης ή αριθμούς που επαναλαμβάνονται. Το πρόβλημα είναι πως αυτοί είναι οι πρώτοι που δοκιμάζουν οι επιτήδειοι. Η προβλεψιμότητα μετατρέπει μια καθημερινή κίνηση σε αδυναμία.

Εξίσου επικίνδυνη πρακτική είναι η χρήση του ίδιου PIN σε περισσότερες από μία κάρτες. Αν παραβιαστεί ο ένας κωδικός, όλες οι υπόλοιπες κάρτες εκτίθενται στον ίδιο κίνδυνο. Η διαφοροποίηση των κωδικών περιορίζει τις ζημιές σε περίπτωση υποκλοπής δεδομένων.

Η μέθοδος με τις δύο «άγκυρες»

Ένας αποτελεσματικός τρόπος δημιουργίας ισχυρού PIN είναι η χρήση προσωπικών συσχετισμών που έχουν νόημα μόνο για τον κάτοχο. Αντί για δημόσια διαθέσιμες ημερομηνίες ή απλούς κωδικούς, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει δύο προσωπικά σημεία αναφοράς και να εφαρμόσει έναν κανόνα μετατροπής, δημιουργώντας έναν φαινομενικά τυχαίο συνδυασμό.

Το πλεονέκτημα είναι ότι το PIN μπορεί να απομνημονευτεί χωρίς να χρειαστεί να καταγραφεί ή να κοινοποιηθεί. Παράλληλα, διευκολύνει την ανάκληση του αριθμού σε στιγμές πίεσης, όπως κατά την ανάληψη μετρητών ή την πληρωμή μεγάλου ποσού.

Για παράδειγμα, αν οι «άγκυρες» είναι το 4 και το 7 και ο βασικός αριθμός το 3021, η πράξη δίνει: 3+4=7, 0+7=7, 2+4=6 και 1+7=8. Ο τελικός κωδικός θα είναι 7768, ένας συνδυασμός που δύσκολα θα μαντέψει κάποιος, αλλά ο κάτοχος γνωρίζει πώς δημιουργήθηκε.

Στις τράπεζες που επιτρέπουν εξαψήφιο PIN, η τεχνική μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να γίνει ακόμη πιο ασφαλής, καθώς οι πιθανές παραλλαγές αυξάνονται σημαντικά.

Προσοχή στην καθημερινή χρήση

Η δύναμη του κωδικού δεν αρκεί αν δεν προστατεύεται και η χρήση του. Το πρώτο μέτρο είναι να καλύπτεται πάντα το πληκτρολόγιο κατά την πληκτρολόγηση, ακόμη κι αν φαίνεται ότι κανείς δεν παρακολουθεί. Μικρές κινήσεις μπορούν να παρατηρηθούν από απόσταση.

Συνιστάται επίσης διαφοροποίηση στον τρόπο πληκτρολόγησης, ώστε να μην αποκαλύπτονται επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Ακόμη και μικρές κινήσεις –σαν «παρεμβολές»– δυσκολεύουν όσους προσπαθούν να διαβάσουν τα χτυπήματα.

Προσοχή χρειάζεται και στην κατάσταση του πληκτρολογίου ή της οθόνης του κινητού, καθώς λιπαρά σημάδια ή γρατζουνιές μπορεί να προδώσουν τους αριθμούς που χρησιμοποιούνται συχνότερα.

Πότε να αλλάζετε το PIN

Η αλλαγή του κωδικού συνιστάται κατά διαστήματα ή κάθε φορά που υπάρχει υποψία παραβίασης. Απώλεια πορτοφολιού, χρήση σε αμφίβολα τερματικά ή ύποπτες συναλλαγές είναι σαφή μηνύματα ότι το PIN πρέπει να αντικατασταθεί.

Η ετήσια εναλλαγή κωδικών αποτελεί ακόμη έναν τρόπο περιορισμού της έκθεσης. Έτσι αποτρέπεται η πολύχρονη παραμονή ενός κωδικού σε βάσεις δεδομένων που μπορεί να έχουν υποκλαπεί. Σημαντικό είναι να αποφεύγεται η επιστροφή σε παλιούς αριθμούς και κάθε φορά να επιλέγεται ένας νέος, με λογική που βοηθά στην απομνημόνευση.

Συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας

Οι τράπεζες παρέχουν ειδοποιήσεις μέσω SMS ή εφαρμογών για κάθε συναλλαγή. Η ενεργοποίησή τους επιτρέπει την άμεση ανίχνευση τυχόν μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

Χρήσιμη είναι και η μείωση των ημερήσιων ορίων αναλήψεων ή πληρωμών. Αν υπάρξει απάτη, οι απώλειες θα είναι μικρότερες.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος υπενθυμίζει ότι ο κωδικός PIN δεν πρέπει να κοινοποιείται σε κανέναν, ούτε σε μέλη της οικογένειας. Ακόμη και σε επείγουσες περιστάσεις, είναι ασφαλέστερο ο ίδιος ο κάτοχος να πραγματοποιεί τη συναλλαγή.

