Μπάμπα Βάνγκα και Νοστράδαμος: Η κοινή καταστροφική προφητεία για την Ευρώπη το 2025

Η Μπάμπα Βάνγκα και ο Νοστράδαμος συμφωνούν σε μια ανησυχητική πρόβλεψη για το 2025, με συγκρούσεις στην Ευρώπη και αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων

Newsbomb

Μπάμπα Βάνγκα και Νοστράδαμος: Η κοινή καταστροφική προφητεία για την Ευρώπη το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βουλγάρα μάντισσα Μπάμπα Βάνγκα και ο Γάλλος αστρολόγος του 16ου αιώνα Νοστράδαμος φαίνεται να συμφωνούν σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική πρόβλεψη για το 2025, η οποία όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02LIFESTYLE

Ανανεωμένη η «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου στην πρώτη επίσημη της σεζόν

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά σήμερα η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

10:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η ισχυρότερη μαγνητική καταιγίδα των τελευταίων τριών μηνών ξεκίνησε στη Γη - Πώς μας επηρεάζει

10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Γιατί κρατείται σε ξεχωριστή μονάδα ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Emmy 2025: Ortenga, Pascal, Blanchett μαγνήτισαν τα βλέμματα - Οι πιο καλοντυμένες παρουσίες της μεγάλης βραδιάς

10:51ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroBasket 2025- Αταμάν μετά την ήττα στον τελικό: 3 εβδομάδες μιλούσα πολύ, τώρα δεν υπάρχουν λόγια

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Changan: Ντεμπούτο στην Ευρώπη στην Έκθεση στο Μόναχο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Αγέλη άγριων σκύλων πολιορκεί ολόκληρη πόλη στο Τέξας - Έντρομοι οι κάτοικοι - «Δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν σκυλοτροφή»

10:39ΥΓΕΙΑ

Κινητές Ομάδες Υγείας - Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη όλης της χώρας

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

10:14LIFESTYLE

Buongiorno: Τα πρώτα λόγια της Φαίης Σκορδά

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

09:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε live τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Μελέτη Χάρβαρντ: Το μοντέλο του 1972 προβλέπει κοινωνική κατάρρευση έως το 2040

09:52LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιάγκας είναι και πάλι εδώ με το «Πρωινό» – «Επειδή δεν θέλω να τα κάνω σαλάτα, πάμε σε κλίμα πάρτι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδης

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από τις φυλακές: «Είμαι αθώα, άδικα είμαι μέσα»!

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι συμβαίνει με το ChatGPT; Αρνείται να εκτελέσει τις οδηγίες χρηστών και προκαλεί... πανικό

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Κωβαίου από την Σχοινούσα για τον θάνατο του 92χρονου - «Ειναι η Ελλάδα που χάνεται δυστυχώς»

01:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το φιλί της μάνας και το χάλκινο μετάλλιο – Η συγκλονιστική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξε με τσεκούρι το κεφάλι του εραστή της ενώ κοιμόταν - Η παρανοϊκή χαμογελαστή φωτογραφία

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρώσος υπουργός Υγείας έσωσε επιβάτη εν πτήσει - Βίντεο από την προσπάθειά του

07:59LIFESTYLE

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ