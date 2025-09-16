ΟΗΕ: «Αποφασισμένος» για την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό ο Γκουτέρες
Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αποφασισμένος να δράσει με σκοπό την επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το θέμα κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου που έγινε από τον ίδιο ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού.
"Δεν είμαι απαισιόδοξος, δεν είμαι απλά αισιόδοξος, είμαι αποφασισμένος για την επανέναρξη των συνομιλιών" δήλωσε ο κ. Γκουτέρες.
Ο Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε επίσης ότι στο περιθώριο της Συνόδου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο πλευρών στην Κύπρο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες
21:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Βουλγαρία: Κατέστρεψε drone στη Μαύρη Θάλασσα
21:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ