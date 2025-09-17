Βραζιλία: Ακροβάτιδα έπεσε από τα 5 μέτρα κατά τη διάρκεια παράστασης – Δείτε βίντεο

Τρομακτική στιγμή σε τσίρκο στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Βραζιλία: Ακροβάτιδα έπεσε από τα 5 μέτρα κατά τη διάρκεια παράστασης – Δείτε βίντεο
Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε μία νεαρή ακροβάτιδα που έπεσε από ύψος 5 μέτρων κατά τη διάρκεια παράστασης στο Miracema, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, το βράδυ του Σαββάτου (13/09).

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ενώ εκτελούσε πιρουέτες στον αέρα και κρεμόταν μόνο από τα μαλλιά, η καλλιτέχνιδα γλίστρησε και έπεσε από ύψος μερικών μέτρων. Αμέσως μετά, έσπευσαν διασώστες για τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο τοπικό τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Το CNN επικοινώνησε με το τσίρκο, η νομική ομάδα του οποίου επεσήμανε ότι η καλλιτέχνιδα έλαβε άμεση βοήθεια και βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

«Η ακροβάτιδα λαμβάνει από το τσίρκο κάθε ιατρική και υλική βοήθεια, καθώς είναι πολύ αγαπητή από όλους. Το περιστατικό ήταν μεμονωμένο, καθώς το Circo Robatiny διαθέτει ασφαλή υποδομή και συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητά του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ενημέρωση σχετικά με την κλινική κατάσταση της καλλιτέχνιδας», τονίστηκε στην ενημέρωση.

