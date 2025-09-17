Από τον Ιπποκράτη στον Σαίξπηρ: Η εμμονή μας με τους 4 τύπους προσωπικότητας

Η εμμονή μας να κατηγοριοποιούμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας σε βασικά χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, δεν είναι καθόλου σύγχρονη. Αντιθέτως έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και την αρχαιότερη θεωρία της ιατρικής

Newsbomb

Από τον Ιπποκράτη στον Σαίξπηρ: Η εμμονή μας με τους 4 τύπους προσωπικότητας
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αρχαιοελληνική θεωρία των «τεσσάρων χυμών» διαμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας εδώ και χιλιετίες - και οι τύποι προσωπικότητας που προτείνει εξακολουθούν να φαίνονται παράξενα οικείοι σήμερα. Αν έχετε παρακολουθήσει ή διαβάσει ποτέ το έργο του Σαίξπηρ «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας» στο τέλος του 16ου αιώνα, θα είστε εξοικειωμένοι με τα απαρχαιωμένα έμφυλα στερεότυπα που παίζουν ρόλο.

Η διάσημη ιστορία επικεντρώνεται στον πρωταγωνιστή Πετρούκιο, ο οποίος επιβάλλει διάφορες τιμωρίες στην ισχυρογνώμωνα σύζυγό του Kατερίνα για να τη μεταμορφώσει σε μια «ιδανική» υπάκουη και υποτακτική γυναίκα. Αλλά το σύγχρονο κοινό μπορεί να μην γνωρίζει τη διάγνωση για το πείσμα της: μια υπερβολική κίτρινη χολή (γνωστή ως «χολέρα») που ρέει στο αίμα της, εντείνοντας το πείσμα και την ευερέθιστη διάθεσή της. Ακόμα πιο παράξενο είναι ότι η θεραπεία της πάθησης επιβάλλει στην Κατερίνα να μην τρώει «καυτερές» τροφές που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάστασή της.

Ενώ προκαλεί σύγχυση στο κοινό σήμερα, η «θεωρία των χυμών», από την οποία προέκυψαν αυτές οι ιδέες, ήταν ένα εξαιρετικά δημοφιλές πλαίσιο για την κατανόηση της υγείας και της προσωπικότητας στην εποχή του Σαίξπηρ -αλλά και χιλιετίες πριν από αυτόν. Πριν από αιώνες, οι άνθρωποι δεν μιλούσαν για νευρώσεις ή εξωστρέφεια, αλλά για τέσσερις βασικούς χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή.

«Θεωρία των Τεσσάρων Χυμών»: Η αρχή των πάντων

Η «Θεωρία των Χυμών» που αναπτύχθηκε από τον Ιπποκράτη είναι η αρχαιότερη θεωρία της ιατρικής, η οποία υποστηρίζει ότι η υγεία βασίζεται στην ισορροπία (κράση) τεσσάρων βασικών σωματικών υγρών (χυμών): του αίματος, του φλέγματος, της κίτρινης και της μαύρης χολής. Όταν βρίσκονται σε σωστές αναλογίες, διατηρείται η υγεία, ενώ η ανισορροπία τους οδηγεί σε ασθένεια.

Η θεωρία αυτή, που αναπτύχθηκε κυρίως από τον Έλληνα γιατρό Ιπποκράτη τον 5ο αιώνα π.Χ., υποστήριζε ότι η υγεία και η προσωπικότητα ενός ατόμου εξαρτώνται από την ισορροπία αυτών των τεσσάρων χυμών στο σώμα του. Κάθε χυμός αντιστοιχούσε σε μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία:

Αίμα: Σχετιζόταν με τους αιματώδεις τύπους, οι οποίοι θεωρούνταν εξωστρεφείς, καλοσυνάτοι και γεμάτοι ζωή. Συνδέονταν με τον αέρα και την άνοιξη.

Φλέγμα: Αντιστοιχούσε στους φλεγματικούς τύπους, που ήταν ήπιοι, ήρεμοι και ψύχραιμοι, συνδεδεμένοι με το νερό και το φθινόπωρο.

Κίτρινη χολή: Καθόριζε τους χολερικούς, οι οποίοι ήταν ευερέθιστοι, πεισματάρηδες και οξύθυμοι. Συνδέονταν με τη φωτιά και το καλοκαίρι.

Μαύρη χολή: Χαρακτήριζε τους μελαγχολικούς, που ήταν επιρρεπείς στη θλίψη, τη μελαγχολία και την απαισιοδοξία. Συνδέονταν με τη γη και τον χειμώνα.

Η θεωρία αυτή δεν ήταν απλώς μια φιλοσοφική ιδέα. Επηρέαζε την καθημερινή ζωή, από τη διατροφή και τις ιατρικές θεραπείες μέχρι τον τόπο κατοικίας ενός ατόμου, με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας των χυμών.

Από τη Χολή στο Μυαλό: Η εξέλιξη της ταξινόμησης

Με την πάροδο των αιώνων, η θεωρία άρχισε να χάνει την επιστημονική της ισχύ. Η άνοδος της ανατομίας και η εφεύρεση του μικροσκοπίου απέδειξαν ότι οι βιολογικοί της ισχυρισμοί ήταν λανθασμένοι. Ωστόσο, η ιδέα της ταξινόμησης της προσωπικότητας σε τέσσερις βασικούς τύπους παρέμεινε ζωντανή ακόμη και κατά την περίοδο του Διαφωτισμού.

Στη σύγχρονη εποχή, ο ψυχολόγος Hans Eysenck τη δεκαετία του 1950 χρησιμοποίησε την «παραγοντική ανάλυση» για να ορίσει δύο κύριες διαστάσεις της προσωπικότητας: τον νευρωτισμό και την εξωστρέφεια. Αυτό που ήταν εκπληκτικό, ήταν ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο διαστάσεων οδήγησε σε τέσσερις τύπους που αντιστοιχούσαν σχεδόν απόλυτα με τις αρχαίες ιδιοσυγκρασίες:

Υψηλός νευρωτισμός & υψηλή εξωστρέφεια = χολερικός

Υψηλός νευρωτισμός & χαμηλή εξωστρέφεια = μελαγχολικός

Χαμηλός νευρωτισμός & υψηλή εξωστρέφεια = αιματώδης (αισιόδοξος)

Χαμηλός νευρωτισμός & χαμηλή εξωστρέφεια = φλεγματικός

Ο Eysenck είδε σε αυτή τη σύμπτωση μια απόδειξη ότι οι παρατηρήσεις των αρχαίων μελετητών για την ανθρώπινη συμπεριφορά ήταν διαισθητικά σωστές, ακόμα κι αν οι βιολογικές τους εξηγήσεις ήταν εσφαλμένες.

Το «Big Five» και η διαρκής αναζήτηση

Παρόλο που τα μοντέλα του Eysenck έχουν πλέον εξελιχθεί, οι δύο κύριες διαστάσεις του, ο νευρωτισμός και η εξωστρέφεια, αποτελούν μέρος του κυρίαρχου μοντέλου προσωπικότητας σήμερα: του Μοντέλου των Πέντε Παραγόντων (Big Five) ένα μοντέλο προσωπικότητας που περιγράφει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσω πέντε διαστάσεων: Εξωστρέφεια, Συνεργατικότητα, Ευσυνειδησία, Νευρωτισμός (συναισθηματική αστάθεια) και Διαθεσιμότητα σε Εμπειρίες (ανοιχτότητα).

Αυτές οι διαστάσεις αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα σε ένα φάσμα, από την ακραία έως την αντίθετη τιμή, και παρέχουν μια δομημένη κατανόηση της ατομικής ιδιοσυγκρασίας.

Ακόμη και μέσα στο Big Five, κάποιοι ερευνητές, όπως ο Colin DeYoung, έχουν βρει ότι οι πέντε παράγοντες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο υψηλότερης τάξης: την πλαστικότητα (εξωστρέφεια και δεκτικότητα) και τη σταθερότητα (χαμηλός νευρωτισμός, προσήνεια και ευσυνειδησία). Ο συνδυασμός τους, ξανά, μας φέρνει πίσω στους τέσσερις γνώριμους τύπους, κλείνοντας έναν κύκλο χιλιάδων ετών.

Η εμμονή μας να κατανοήσουμε τον εαυτό μας μέσω τύπων προσωπικότητας δεν είναι τυχαία. Είναι μια βαθιά ριζωμένη ανθρώπινη ανάγκη που ξεκίνησε πριν από χιλιάδες χρόνια από τους Έλληνες φιλοσόφους και γιατρούς και συνεχίζει να μας συναρπάζει μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες ωστόσο διαφωνούν σχετικά με το εάν αυτοί οι δύο παράγοντες υπάρχουν πραγματικά. Η απλοποίηση της προσωπικότητας σε δύο μόνο παράγοντες είναι ελκυστική «καθώς παρέχει μια αποτελεσματική συντομογραφία για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Υπάρχει επίσης ανησυχία από την πλευρά της κλινικής ψυχολογίας ότι η κατηγοριοποίηση χαρακτηριστικών σε μετα-χαρακτηριστικά ενέχει τον κίνδυνο να απλοποιήσει υπερβολικά την ποικιλομορφία της ατομικής εμπειρίας που μπορεί να είναι κεντρικής σημασίας για την προσαρμογή των παρεμβάσεων

Δεν υπάρχουν σαφείς κατηγορίες

Στην εποχή των διαδικτυακών κουίζ προσωπικότητας, των τεστ Myers Briggs και των ζωδίων, πολλοί ερευνητές σπεύδουν να προειδοποιήσουν ότι η εμμονή μας με τους «τύπους» δεν είναι επιστημονική. Αλλά μήπως είναι λίγο πιο εύκολο να συνοψίσουμε τις προσωπικότητές μας τελικά; «Η απάντηση είναι όχι ακριβώς», λέει ο Κόλιν ΝτεΓιάνγκ, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Η ψυχολογία της προσωπικότητας έχει καταλήξει σε συναίνεση ότι οι τύποι μπορούν μερικές φορές να είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να συνοψίσουμε τη στάση κάποιου σε διαφορετικές διαστάσεις, λέει. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν «σαφείς, κατηγοριοποιημένες οντότητες στη φύση», λέει.

Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται κάπου κοντά στον μέσο όρο - κάτι που ένα αυστηρό σύστημα δεν μπορεί πραγματικά να χειριστεί. Παρ' όλα αυτά, όπως ο Σαίξπηρ κάποτε συνεπαρμένος από τους χολερικούς και τους αισιόδοξους, έτσι και σήμερα πολλοί από εμάς γοητευόμαστε από τους τύπους προσωπικότητας.

«Η ταξινόμηση είναι ο ενσωματωμένος μηχανισμός μας για την οργάνωση πληροφοριών, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε, να μαθαίνουμε και να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο», λέει η Πάμελα Ράτλετζ, διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ψυχολογίας Μέσων Ενημέρωσης στη Νεβάδα των ΗΠΑ. «Η επιθυμία να ταξινομούμε τους ανθρώπους και τη συμπεριφορά υπάρχει από την καταγεγραμμένη ιστορία και πιθανώς και πριν».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

15:09ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική NAVTEX για 23 δήθεν «αποστρατιωτικοποιημένα» νησιά, όπως η Λέσβος, η Χίος και η Ρόδος

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: 59χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο στήθος από 50χρονο και κατέρρευσε

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι αστυνομικοί για το έλλειμμα άνω των 700.000 που αποκαλύφθηκε το 2022

14:32ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η NN Hellas στηρίζει την οικογένεια με νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης μέσα από τα Ομαδικά της Προγράμματα Ασφάλισης

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Από τον Ιπποκράτη στoν Σαίξπηρ: Η εμμονή με τους 4 τύπους προσωπικότητας έχει ρίζες στην αρχαία Ελλάδα

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Δίκτυο εθελοντών τιμήθηκε με βραβείο Rafto για τα ανθρώπινα δικαιώματα

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

14:14ΥΓΕΙΑ

Πώς λειτουργεί η μέθοδος του 90λεπτου κύκλου ύπνου - Οι ειδικοί εξηγούν

14:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 8.000 έλεγχοι από Ιούνιο έως Αύγουστο στον τουριστικό τομέα

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 25χρονος που απειλούσε ανήλικες με υλικό πορνογραφικού χαρακτήρα

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής των Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, μετά από 47 χρόνια - «Η εταιρεία έχει φιμωθεί»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καματερό – Επιχείρησαν και εναέρια μέσα

13:23ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Chief Human Resources Officer στην Κaizen Gaming o Βασίλης Γαβρόγλου

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στις φλόγες η Γάζα: 150 «στόχους» χτύπησε το Ισραήλ - «Γιατί σκοτώνετε παιδιά που κοιμούνται;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE - Ο τελικός του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παραλίγο σύγκρουση στον αέρα για το Air Force One εν πτήσει για Βρετανία - Ηχητικό ντοκουμέντο, οι εκκλήσεις του ελεγκτή

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

13:09ΕΘΝΙΚΑ

Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

14:44ΣΤΟΙΧΗΜΑ

«Όλα κερασμένα από τον Μάκη που κέρδισε το Eurojackpot» - Τι έγινε το περασμένο Σάββατο σε τρία καταστήματα στην πλατεία Καρύτση και την πλατεία Μαβίλη

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ