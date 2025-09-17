Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα
Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία έγιναν δεκτοί από το πριγκιπικό ζεύγος Ουίλιαμ και Κέιτ - Αίσθηση από τη χειρονομία του Ντόναλντ Τραμπ κατά παράβαση του βασιλικού πρωτοκόλλου της Βρετανίας
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του έτυχε βασιλικής υποδοχής στη Βρετανία, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη.
Φθάνοντας στο Κάστρο του Ουίνδσορ το μεσημέρι της Τετάρτης, για να ξεκινήσουν επίσημα την πρώτη πλήρη ημέρα των επαφών τους, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παραβιάζει το βασιλικό πρωτόκολλο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την αποβίβαση από το ελικόπτερο Marine One.
Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η συζυγός του Κέιτ, τους περίμεναν στους κήπους του κάστρου, όπου και καλωσόρισαν θερμά τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από την αποβίβαση από το ελικόπτερο, ο Τραμπ έσφιξε τα χέρια με τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Αν και αυτό είναι σύμφωνο με το βασιλικό πρωτόκολλο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, σηκώνοντας το αριστερό του χέρι για να χτυπήσει τον Γουίλιαμ στο χέρι καθώς τελείωνε η χειραψία.
Χειρονομία που επανέλαβε αργότερα και με τον Βασιλιά Κάρολο.
Κατά γενικό κανόνα οι Αμερικανοί πρόεδροι, και όχι μόνο, τείνουν να παραβιάζουν τα βασιλικά πρωτόκολλα, τα οποία συνήθως αγνοούν.
Η άφιξη γιορτάστηκε με μουσική από την Μπάντα του Οικιακού Ιππικού, που φορούσε κρατική ενδυμασία – μια στολή που σχεδιάστηκε τον 17ο αιώνα και ήταν φτιαγμένη από καθαρό χρυσό νήμα.
Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ αναπτύχθηκαν στην αρχή της βασιλικής επίθεσης γοητείας για να χαιρετήσουν το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, ο βασιλιάς καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ουίνδσορ.
Καθώς συναντήθηκαν, ένας χαιρετισμός 41 βολών εκτοξεύτηκε από έξι πυροβόλα της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ταυτόχρονα από το Βασιλικό Ιππικό στο Κάστρο του Ουίνδσορ και τον Βασιλικό Λόχο Πυροβολικού πάνω από 20 μίλια μακριά στον Πύργο του Λονδίνου.
Η κλίμακα και το θέαμα της στρατιωτικής τελετής που παρουσιάζεται για τον Τραμπ είναι άνευ προηγουμένου και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή υποδοχής για κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.