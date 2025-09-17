Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

Σερί κλοπών σε Μουσεία και γκαλερί στην Γαλλία

Newsbomb

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό
Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι

https://www.theparisianguide.com/
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού έγινε στόχος ληστών, οι οποίοι έκλεψαν δείγματα φυσικού χρυσού αξίας περίπου 600.000 ευρώ. Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλου και φλόγιστρο για να εισβάλουν στο συγκρότημα που βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα.

Σύμφωνα με το μουσείο, «η κλοπή αφορά αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού από τις εθνικές συλλογές». Παρά την οικονομική τους αξία, η πολιτιστική σημασία τους χαρακτηρίζεται ανεκτίμητη. Ο εγγενής χρυσός είναι ένα κράμα μετάλλων που περιέχει χρυσό και ασήμι στη φυσική, ανεπεξέργαστη μορφή τους.

Προηγήθηκε κυβερνοεπίθεση - Ερωτήματα για τα συστήματα συναγερμού

Αστυνομική πηγή που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της δήλωσε στην εφημερίδα Parisien ότι τα συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης του μουσείου είχαν απενεργοποιηθεί από κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο, αλλά δεν ήταν σαφές αν λειτουργούσαν όταν έγινε η κλοπή.

«Έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά επαγγελματική ομάδα, που γνώριζε απόλυτα πού έπρεπε να πάει και με επαγγελματικό εξοπλισμό», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου Εμμανουήλ Σκούλιος στο τηλεοπτικό κανάλι BFM.«Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν για τα συγκεκριμένα αντικείμενα», πρόσθεσε.

Το μουσείο έκλεισε την Τρίτη την αίθουσα ορυκτολογίας και ελέγχει τη συλλογή του για άλλες απώλειες.

Ένας από τους θησαυρούς του είναι ένα δείγμα αυτοφυούς χρυσού και χαλαζία διαστάσεων εννέα επί 8,5 εκατοστά, το οποίο προέρχεται από το ορυχείο Donatia στην Καλιφόρνια και δωρήθηκε στο μουσείο από έναν πλούσιο Γάλλο συλλέκτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Σερί ληστειών σε μουσεία

Η ληστεία «έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τα μουσεία ειδικότερα. Αρκετές δημόσιες συλλογές έχουν πράγματι γίνει στόχος κλοπών τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε το μουσείο.

Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε άλλες ληστείες, αλλά είναι γνωστό ότι το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouche στη Λιμόζ της κεντρικής Γαλλίας υπέστη διάρρηξη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι κλέφτες εκεί έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από κινεζική πορσελάνη που κατατάσσονται στους εθνικούς θησαυρούς, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες με τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ έσπασαν μέρα μεσημέρι τις προθήκες του μουσείου Cognacq-Jay στο Παρίσι, εξαφανίζοντας αρκετά έργα του 18ου αιώνα. Την επόμενη ημέρα, κοσμήματα αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε μουσείο στο Saone-et-Loire στην κεντρική Γαλλία.

Το «τζακποτ» των ληστειών σε μουσεία

Η πιο διαβόητη ληστεία μουσείων των τελευταίων χρόνων σημειώθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι τον Μάιο του 2010. Ο Vjeran Tomic, ένας Κροάτης διαρρήκτης με το παρατσούκλι "Spiderman", διέφυγε με αριστουργήματα των Ανρί Ματίς, Πάμπλο Πικάσο και άλλων αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση αποκάλυψε εξαιρετικά κενά ασφαλείας στο μουσείο, όπως ότι οι συναγερμοί ανίχνευσης κίνησης ήταν εκτός λειτουργίας επί δύο μήνες ενώ οι τρεις φύλακες δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας» αλλά και επίθεση στον Τραμπ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Μαζικές διαμαρτυρίες για δωρεάν αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήματα μόδας από τη Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά - Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ