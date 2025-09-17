Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού έγινε στόχος ληστών, οι οποίοι έκλεψαν δείγματα φυσικού χρυσού αξίας περίπου 600.000 ευρώ. Η διάρρηξη διαπιστώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλου και φλόγιστρο για να εισβάλουν στο συγκρότημα που βρίσκεται στις όχθες του Σηκουάνα.

Σύμφωνα με το μουσείο, «η κλοπή αφορά αρκετά δείγματα φυσικού χρυσού από τις εθνικές συλλογές». Παρά την οικονομική τους αξία, η πολιτιστική σημασία τους χαρακτηρίζεται ανεκτίμητη. Ο εγγενής χρυσός είναι ένα κράμα μετάλλων που περιέχει χρυσό και ασήμι στη φυσική, ανεπεξέργαστη μορφή τους.

Προηγήθηκε κυβερνοεπίθεση - Ερωτήματα για τα συστήματα συναγερμού

Αστυνομική πηγή που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της δήλωσε στην εφημερίδα Parisien ότι τα συστήματα συναγερμού και παρακολούθησης του μουσείου είχαν απενεργοποιηθεί από κυβερνοεπίθεση τον Ιούλιο, αλλά δεν ήταν σαφές αν λειτουργούσαν όταν έγινε η κλοπή.

«Έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά επαγγελματική ομάδα, που γνώριζε απόλυτα πού έπρεπε να πάει και με επαγγελματικό εξοπλισμό», δήλωσε ο διευθυντής του μουσείου Εμμανουήλ Σκούλιος στο τηλεοπτικό κανάλι BFM.«Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν για τα συγκεκριμένα αντικείμενα», πρόσθεσε.

Το μουσείο έκλεισε την Τρίτη την αίθουσα ορυκτολογίας και ελέγχει τη συλλογή του για άλλες απώλειες.

Ένας από τους θησαυρούς του είναι ένα δείγμα αυτοφυούς χρυσού και χαλαζία διαστάσεων εννέα επί 8,5 εκατοστά, το οποίο προέρχεται από το ορυχείο Donatia στην Καλιφόρνια και δωρήθηκε στο μουσείο από έναν πλούσιο Γάλλο συλλέκτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Σερί ληστειών σε μουσεία

Η ληστεία «έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τα μουσεία ειδικότερα. Αρκετές δημόσιες συλλογές έχουν πράγματι γίνει στόχος κλοπών τους τελευταίους μήνες», πρόσθεσε το μουσείο.

Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε άλλες ληστείες, αλλά είναι γνωστό ότι το Εθνικό Μουσείο Adrien Dubouche στη Λιμόζ της κεντρικής Γαλλίας υπέστη διάρρηξη νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι κλέφτες εκεί έκλεψαν δύο πιάτα και ένα βάζο από κινεζική πορσελάνη που κατατάσσονται στους εθνικούς θησαυρούς, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, τέσσερις άνδρες με τσεκούρια και ρόπαλα του μπέιζμπολ έσπασαν μέρα μεσημέρι τις προθήκες του μουσείου Cognacq-Jay στο Παρίσι, εξαφανίζοντας αρκετά έργα του 18ου αιώνα. Την επόμενη ημέρα, κοσμήματα αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας σε μουσείο στο Saone-et-Loire στην κεντρική Γαλλία.

Το «τζακποτ» των ληστειών σε μουσεία

Η πιο διαβόητη ληστεία μουσείων των τελευταίων χρόνων σημειώθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι τον Μάιο του 2010. Ο Vjeran Tomic, ένας Κροάτης διαρρήκτης με το παρατσούκλι "Spiderman", διέφυγε με αριστουργήματα των Ανρί Ματίς, Πάμπλο Πικάσο και άλλων αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση αποκάλυψε εξαιρετικά κενά ασφαλείας στο μουσείο, όπως ότι οι συναγερμοί ανίχνευσης κίνησης ήταν εκτός λειτουργίας επί δύο μήνες ενώ οι τρεις φύλακες δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

