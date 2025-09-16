«Απόβαση» Καταριανών στο Παρίσι: Έχουν αγοράσει το 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία

Το Champs-Élysées στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των πλουσίων Αράβων επενδυτών

Newsbomb

Παρίσι, Ηλύσια Πεδία, Καταριανοί, ακίνητα
Τα Ηλύσια Πεδία θεωρούνται από τους πιο όμορφους δρόμους στον κόσμο
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Καταριανοί κάνουν απόβαση στο Παρίσι, καθώς έχουν πλέον στην ιδιοκτησία τους το 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία (Champs-Élysées).

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Monde, περίπου το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην επονομαζόμενη «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει πλέον σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια από το Κατάρ.

Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια διακρατικών συμφωνιών που υπέγραψαν Γαλλία και Κατάρ τη δεκαετία του 1990, οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του εμιράτου που επιθυμούσαν να επενδύσουν σε ακίνητα στη Γαλλία. Ιδιαίτερη είναι επίσης η παρουσία αγοραστών από άλλες χώρες, με κυρίαρχη την αμερικανική.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Le Monde, οι προσόψεις των καταστημάτων της λεωφόρου που ανήκουν σε Καταριανούς φτάνουν τα 390 μέτρα, σε σύνολο 1.300 μέτρων που καταλαμβάνουν συνολικά οι προσόψεις όλων των κτιρίων. Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών των ακινήτων και σε σταδιακή μείωση του αριθμού των κατοίκων της περιοχής.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι το ενοίκιο για εμπορικά καταστήματα επί της λεωφόρου κυμαίνεται πλέον μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως. Παράλληλα, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων έχει υποχωρήσει κατά 50% τα τελευταία πενήντα χρόνια, ενώ το 36% των διαμερισμάτων γύρω από τα Ηλύσια Πεδία παραμένει κενό, καθώς ανήκει σε ξένους που επισκέπτονται το Παρίσι μόνο λίγες ημέρες τον χρόνο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

SOS από Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη μένει πίσω – Απογοητευμένοι οι πολίτες

14:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πλησιάζει για λύση… μετάβασης ο Κόντης

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

14:30ΕΛΛΑΔΑ

«Ενεργοί Μπαμπάδες»: Η αλήθεια για τα 11 παιδιά που έμειναν εκτός σχολείου στη Μαγνησία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δέκα παιδιά και τρεις γυναίκες επαναπατρίστηκαν στη Γαλλία από καταυλισμούς τζιχαντιστών

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλικό Ινστιτούτο Μόδας κατά Shein και Temu: «Όταν αγοράζετε μπλουζάκια 5 ευρώ, πετάτε τα χρήματά σας»

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Εκκλησία της Κρήτης - Τι συζητήθηκε

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Χωρίς την Diella το αλβανικό υπουργικό συμβούλιο – Τι θα γίνει με την εικονική υπουργό

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Αποχωρεί από τη διοργάνωση η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

14:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

NASA: Νέα ευρήματα στον πλανήτη Άρη παρέχουν τις ισχυρότερες μέχρι στιγμής ενδείξεις για πιθανά σημάδια αρχαίας ζωής

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Τρία backstage στιγμιότυπα από την μεταμόρφωσή της σε «γυναίκα αράχνη»

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξοστράκισε τη Γερμανία από την πρώτη δεκάδα με τις πιο καινοτόμες χώρες του ΟΗΕ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

14:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφόνησε μια γυναίκα live στο Instagram για να γίνει διάσημος

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η γυναίκα με άρωμα γαρδένιας που στοιχειώνει την πινακίδα του Χόλιγουντ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να δώσουν «μάχη» με την Κίνα για το λιμάνι του Πειραιά

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό «επακούμβησης» στη Νότια Σινική Θάλασσα: Φιλιππινέζικο σκάφος εμβόλισε κινεζικό - Βίντεο

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μεσογείων: Πεζός παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ