«Απόβαση» Καταριανών στο Παρίσι: Έχουν αγοράσει το 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία

Οι Καταριανοί κάνουν απόβαση στο Παρίσι, καθώς έχουν πλέον στην ιδιοκτησία τους το 20% των ακινήτων στα Ηλύσια Πεδία (Champs-Élysées).

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Le Monde, περίπου το 20% των ακινήτων που βρίσκονται στην επονομαζόμενη «ωραιότερη λεωφόρο του κόσμου» ανήκει πλέον σε οικογένειες και επενδυτικά κεφάλαια από το Κατάρ.

Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια διακρατικών συμφωνιών που υπέγραψαν Γαλλία και Κατάρ τη δεκαετία του 1990, οι οποίες προέβλεπαν φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους πολίτες του εμιράτου που επιθυμούσαν να επενδύσουν σε ακίνητα στη Γαλλία. Ιδιαίτερη είναι επίσης η παρουσία αγοραστών από άλλες χώρες, με κυρίαρχη την αμερικανική.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Le Monde, οι προσόψεις των καταστημάτων της λεωφόρου που ανήκουν σε Καταριανούς φτάνουν τα 390 μέτρα, σε σύνολο 1.300 μέτρων που καταλαμβάνουν συνολικά οι προσόψεις όλων των κτιρίων. Αυτό έχει οδηγήσει σε εκτίναξη των τιμών των ακινήτων και σε σταδιακή μείωση του αριθμού των κατοίκων της περιοχής.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι το ενοίκιο για εμπορικά καταστήματα επί της λεωφόρου κυμαίνεται πλέον μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μηνιαίως. Παράλληλα, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων έχει υποχωρήσει κατά 50% τα τελευταία πενήντα χρόνια, ενώ το 36% των διαμερισμάτων γύρω από τα Ηλύσια Πεδία παραμένει κενό, καθώς ανήκει σε ξένους που επισκέπτονται το Παρίσι μόνο λίγες ημέρες τον χρόνο.