«Τα γυμνάσια έχουν σχεδιαστεί για να δείξουν στους Αμερικανούς ότι η Δανία φροντίζει τη Γροιλανδία και το κάνει με τη βοήθεια άλλων μεγάλων κρατών του ΝΑΤΟ», επισήμανε στρατιωτικός αναλυτής.

Δανία: Στρατιωτικά γυμνάσια-απάντηση στους Αμερικανούς στην παγωμένη Γροιλανδία - Βίντεο

Μαχητικά αεροσκάφη της Δανίας πάνω από την Γροιλανδία.

Η Δανία δεν προσκάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στο Arctic Light 2025, τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια στη σύγχρονη ιστορία της Γροιλανδίας, την ώρα που οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν την αμυντική συνεργασία τους στην Αρκτική, εν μέσω του αμερικανικού ενδιαφέροντος για τη νήσο.

Ο διοικητής Αρκτικής της Δανίας, ο Σόρεν Άντερσεν, επιβεβαίωσε πως, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προσκλήθηκε, δεν ζητήθηκε από καμία μονάδα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων να λάβει μέρος.

«Συνεργαζόμαστε με συναδέλφους από την αμερικανική Διαστημική Βάση Pituffik, όμως δεν προσκλήθηκαν μαζί με μονάδες σε αυτά τα γυμνάσια», είπε στο Ρόιτερς ο Άντερσεν.

Παλαιότερα, οι ΗΠΑ είχαν συμμετάσχει στα υπό τη Δανία στρατιωτικά γυμνάσια στη Γροιλανδία. Ένας εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας στην Κοπεγχάγη δήλωσε πως «αν και δεν συμμετέχουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα γυμνάσια, συνεχίζουμε την ισχυρή στρατιωτική συνεργασία μας με το Βασίλειο της Δανίας και άλλους συμμάχους στην Αρκτική».

Ο ανεξάρτητος στρατιωτικός αναλυτής Χανς Πέτερ Μικάελσεν είπε στο Reuters ότι τα γυμνάσια στέλνουν «ένα ισχυρό πολιτικό σήμα» θέλοντας να καταδείξουν την υποστήριξη της Δανίας στη Γροιλανδία μαζί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Τα γυμνάσια έχουν βασικά σχεδιαστεί για να δείξουν στους Αμερικανούς ότι η Δανία φροντίζει τη Γροιλανδία και το κάνει με τη βοήθεια άλλων μεγάλων κρατών του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο Μικάελσεν.

Ο Άντερσεν απέρριψε τους υπαινιγμούς ότι σκοπός των γυμνασίων ήταν να σταλεί ένα μήνυμα στην Ουάσινγκτον.

Η Δανία έχει αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα και τις στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γροιλανδία, μια ημιαυτόνομη περιοχή, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί απόκτησής της.

Οι σχέσεις μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον επιδεινώθηκαν φέτος λόγω της άρνησης του Τραμπ να αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει με τη βία τη Γροιλανδία. Τον περασμένο μήνα, η Δανία κάλεσε για εξηγήσεις τον κορυφαίο Αμερικανό διπλωμάτη στην Κοπεγχάγη μετά τις αναφορές για μυστικές επιχειρήσεις άσκησης επιρροής από Αμερικανούς πολίτες στη Γροιλανδία.

Στα γυμνάσια Arctic Light 2025, που διεξάγονται από τις 9 έως 19 Σεπτεμβρίου, συμμετέχουν περισσότεροι από 550 στρατιώτες, μεταξύ άλλων ειδικές δυνάμεις από τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων εξετάζονται διάφορα σενάρια, μεταξύ αυτών η αύξηση ρωσικών και κινεζικών δραστηριοτήτων στην Αρκτική, είπε ο Άντερσεν.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής πρεσβείας είπε πως οι προσπάθειες των συμμάχων του ΝΑΤΟ να διασφαλίσουν την ετοιμότητα για την προάσπιση της Αρκτικής είναι ευπρόσδεκτες.

