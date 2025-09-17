Στο τιμόνι της Gucci το «αστέρι» του Yves Saint-Laurent, Francesca Bellettini

Η Francesca Bellettini αναλαμβάνει διευθύνουσα σύμβουλος της Gucci

Newsbomb

Στο τιμόνι της Gucci το «αστέρι» του Yves Saint-Laurent, Francesca Bellettini
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Φραντσέσκα Μπελετίνι αναλαμβάνει την προεδρία και τη γενική διεύθυνση της ναυαρχίας του γίγαντα πολυτελών ειδών ομίλου Kering, της Gucci.

Μέχρι σήμερα η Φραντσέσκα Μπελετίνι επέβλεπε όλους τους οίκους της Kering.

Αντιπροσωπεύοντας το 45% των πωλήσεων του ομίλου και τα δύο τρίτα των κερδών του, ο κατασκευαστής δερμάτινων ειδών της Φλωρεντίας είδε τις πωλήσεις του να πέφτουν σε βαθύ κενό τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ανάκαμψή της είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που αντιμετωπίζει ο όμιλος Kering.

Με τη Φραντσέσκα Μπελετίνια, ο όμιλος ποντάρει σε ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του, στο τιμόνι της αδιαμφισβήτητης επιτυχίας του Yves Saint-Laurent μεταξύ 2013 και 2023.

Θα έχει το δύσκολο έργο της επανεκκίνησης του φλωρεντινού εμπορικού σήματος, το οποίο είχε χάσει τα τελευταία χρόνια τη λάμψη λόγω της επιβράδυνσης της κινεζικής αγοράς και της μείωσης της πελατείας της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που είχε εντοπιστεί στον Θερμαϊκό

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Λείψανα παιδιού αγνοούμενου εδώ και τέσσερα χρόνια εντοπίστηκαν στο Δουβλίνο

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

22:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πολύ μακριά από τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο που ξέσπασε στα Μεταξάτα

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος: Τα highlights του αγώνα της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρός νοσηλευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε ισραηλινό πλήγμα - Σοκαρισμένη η οργάνωση

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Κόντη για τα επόμενα ματς

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν συμμεριζόμαστε την απόφαση του Ισραήλ για κατάληψη της Γάζας - Να απελευθερώσεις τους ομήρους η Χαμάς

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

21:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Τον… βραχυκύκλωσε!

21:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

H ζωή και το έργο της Φρίντα Κάλο «ζωντανεύουν» στη Θεσσαλονίκη

21:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: «Κόλλησε» στο… μηδέν στην πρεμιέρα του στο Champions League

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra Standard II++ «Θεμιστοκλής»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Στο τιμόνι της Gucci το «αστέρι» του Yves Saint-Laurent, Francesca Bellettini

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Μπλόκο» στα φαραωνικά σχέδια κατασκευής καζίνο στην Times Square

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου - Θα παραμείνει σε κατ'οίκον περιορισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

22:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» - «Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αλλά και δεν επαναπαύομαι κιόλας» 

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra Standard II++ «Θεμιστοκλής»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ