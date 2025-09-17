Στο τιμόνι της Gucci το «αστέρι» του Yves Saint-Laurent, Francesca Bellettini

Η Φραντσέσκα Μπελετίνι αναλαμβάνει την προεδρία και τη γενική διεύθυνση της ναυαρχίας του γίγαντα πολυτελών ειδών ομίλου Kering, της Gucci.

Μέχρι σήμερα η Φραντσέσκα Μπελετίνι επέβλεπε όλους τους οίκους της Kering.

Αντιπροσωπεύοντας το 45% των πωλήσεων του ομίλου και τα δύο τρίτα των κερδών του, ο κατασκευαστής δερμάτινων ειδών της Φλωρεντίας είδε τις πωλήσεις του να πέφτουν σε βαθύ κενό τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ανάκαμψή της είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που αντιμετωπίζει ο όμιλος Kering.

Με τη Φραντσέσκα Μπελετίνια, ο όμιλος ποντάρει σε ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του, στο τιμόνι της αδιαμφισβήτητης επιτυχίας του Yves Saint-Laurent μεταξύ 2013 και 2023.

Θα έχει το δύσκολο έργο της επανεκκίνησης του φλωρεντινού εμπορικού σήματος, το οποίο είχε χάσει τα τελευταία χρόνια τη λάμψη λόγω της επιβράδυνσης της κινεζικής αγοράς και της μείωσης της πελατείας της.

