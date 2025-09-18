Κολομβία - Cano Cristales: Το Ποτάμι των 5 Χρωμάτων - Γιατί συμβαίνει το υγρό ουράνιο τόξο

Το Cano Cristales είναι ένας ποταμός που συχνά αναφέρεται ως το «Ποτάμι των Πέντε Χρωμάτων», (κατ' άλλους 7 χρωμάτων).

Μοναδικός στο είδος του βρίσκεται στα Ανατολικά των Άνδεων, στην Κεντρική Κολομβία και εκτείνεται σε μήκος 100 χιλιομέτρων.

Ο ποταμός Cano Cristales έχει το παρατσούκλι «υγρό ουράνιο τόξο», αφού τα χρώματά του έχουν τους τόνους του κόκκινου, του μπλε, του πορτοκαλί, του κίτρινου και του πράσινου.

Aν και μερικοί πιστεύουν ότι τα χρώματα του ποταμού προέρχονται από φύκια ή βρύα, στην πραγματικότητα, όμως, οι αποχρώσεις αυτές οφείλονται σε ένα ενδημικό, υδρόβιο φυτό που ονομάζεται macarenia clavigera και απαιτεί συγκεκριμένες συνθήκες για να ευδοκιμήσει, όπως συγκεκριμένη στάθμη του νερού, συγκεκριμένο ηλιακό φως κ.ά.

Παρ’ όλο που οι αποχρώσεις του κόκκινου, από ανοιχτό ροζ μέχρι κόκκινο σκούρο, είναι οι πιο συχνές στον ποταμό αυτό, το φυτό macarenia clavigera γίνεται λαμπερό πράσινο στη σκιά, ενώ πολλοί το έχουν πετύχει σε μπλε, κίτρινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

Τα υπέροχα χρώματα του ποταμού είναι ορατά μόνο από Ιούνιο μέχρι Δεκέμβριο, ενώ από Ιανουάριο μέχρι Μάιο, ο ποταμός είναι κλειστός για τους τουρίστες.