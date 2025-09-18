Συγκινεί το βιντεοκλίπ του ράπερ DaBaby για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα στο μετρό του Σάρλοτ
Δείτε το videoclip του DaBaby για την δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα
Αφιέρωμα στην δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγα έκανε ο ράπερ DaBaby με ένα βιντεοκλίπ για το νέο του τραγούδι «Save Me», στο οποίο αναπαριστά την επίθεση μέσα στο μετρό του Σάρλοτ — αλλά αυτήν την φορά δίνει ένα εναλλακτικό τέλος στην τραγική ιστορία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα.
Σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον DaBaby, στο βίντεο-αφιέρωμα φαίνεται ο ράπερ να βρίσκεται μέσα σε ένα τρένο σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό όπου η Ζαρούτσκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο ίδιος υποδύεται έναν σιωπηλό παρατηρητή φορώντας μια μαύρη κουκούλα, καθισμένο δίπλα σε έναν ηθοποιό που υποδύεται τον Ντεκάρλος Μπράουν, τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης.
Σε ένα σημείο του βίντεο, φαίνεται ο ηθοποιός που υποδύεται τον Ντεκάρλος να σηκώνεται όρθιος και να πάει να μαχαιρώσει την άτυχη 23χρονη. Αυτήν την φορά, όμως, ο DaBaby φαίνεται να παρεμβαίνει πριν την θανατηφόρα επίθεση, κρατώντας το χέρι του επίδοξου δολοφόνου. «Θα εμπιστευτώ τον Θεό», ακούγεται να ραπάρει ο DaBaby στην κορύφωση της σκηνής, σταματώντας το μαχαίρι πριν διαπεράσει το σώμα της Ζαρούτσκα.
Δείτε το videoclip του DaBaby:
Με αυτό το βίντεο, ο ράπερ προσφέρει ένα εναλλακτικό τέλος στον εφιάλτη από τον οποίο η Ζαρούτσκα δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει.
Σε αυτή την εκδοχή, η γυναίκα που υποδύεται τη Ζαρούτσκα δεν συνειδητοποιεί ποτέ τι παραλίγο να της συμβεί. Αντίθετα, τοποθετεί απαλά το χέρι της στο λαιμό της, πριν φτάσει με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ ο DaBaby οδηγεί τον επίδοξο δολοφόνο στην αστυνομία.