Συγκινεί το βιντεοκλίπ του ράπερ DaBaby για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα στο μετρό του Σάρλοτ

Αφιέρωμα στην δολοφονημένη Ουκρανή πρόσφυγα έκανε ο ράπερ DaBaby με ένα βιντεοκλίπ για το νέο του τραγούδι «Save Me», στο οποίο αναπαριστά την επίθεση μέσα στο μετρό του Σάρλοτ — αλλά αυτήν την φορά δίνει ένα εναλλακτικό τέλος στην τραγική ιστορία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα.

Σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον DaBaby, στο βίντεο-αφιέρωμα φαίνεται ο ράπερ να βρίσκεται μέσα σε ένα τρένο σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό όπου η Ζαρούτσκα έχασε τη ζωή της, ενώ ο ίδιος υποδύεται έναν σιωπηλό παρατηρητή φορώντας μια μαύρη κουκούλα, καθισμένο δίπλα σε έναν ηθοποιό που υποδύεται τον Ντεκάρλος Μπράουν, τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης.

Σε ένα σημείο του βίντεο, φαίνεται ο ηθοποιός που υποδύεται τον Ντεκάρλος να σηκώνεται όρθιος και να πάει να μαχαιρώσει την άτυχη 23χρονη. Αυτήν την φορά, όμως, ο DaBaby φαίνεται να παρεμβαίνει πριν την θανατηφόρα επίθεση, κρατώντας το χέρι του επίδοξου δολοφόνου. «Θα εμπιστευτώ τον Θεό», ακούγεται να ραπάρει ο DaBaby στην κορύφωση της σκηνής, σταματώντας το μαχαίρι πριν διαπεράσει το σώμα της Ζαρούτσκα.

Δείτε το videoclip του DaBaby:

Με αυτό το βίντεο, ο ράπερ προσφέρει ένα εναλλακτικό τέλος στον εφιάλτη από τον οποίο η Ζαρούτσκα δεν κατάφερε ποτέ να ξεφύγει.

Σε αυτή την εκδοχή, η γυναίκα που υποδύεται τη Ζαρούτσκα δεν συνειδητοποιεί ποτέ τι παραλίγο να της συμβεί. Αντίθετα, τοποθετεί απαλά το χέρι της στο λαιμό της, πριν φτάσει με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ ο DaBaby οδηγεί τον επίδοξο δολοφόνο στην αστυνομία.

Διαβάστε επίσης