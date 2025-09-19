Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ έχουν τηλεφωνική συνομιλία για Tik Tok και δασμούς

Μια σειρά από ακανθώδη ζητήματα, όπως η τύχη του TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου και μια πιθανή συνάντηση μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών, αναμένεται να τεθούν στις συνομιλίες των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Αυτή είναι η δεύτερη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου και η τρίτη από την αρχή του έτους, υπολογίζοντας μια κλήση στις 17 Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους στις 5 Ιουνίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε προσκληθεί στην Κίνα από τον ομόλογό του και ανακοίνωσε ότι είχε προσκαλέσει τον Κινέζο πρόεδρο να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

