ΟΗΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Στην ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταψηφίστηκε η πρόταση για συνέχιση της άρσης των κυρώσεων

ΟΗΕ: Επανέρχονται οι κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο πυρηνικός σταθμός ενέργειας στην πόλη Bushehr στο Ιράν. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε ψηφοφορία που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί καταψήφισε σχέδιο ψηφίσματος που αφορά τον μηχανισμό "snapback" των κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Δράσης (JCPOA) του 2015 και του ψηφίσματος 2231.

Το κείμενο του ψηφίσματος, που κατατέθηκε από τη Νότια Κορέα (που ασκεί καθήκοντα προεδρίας), προέβλεπε τη συνέχιση της άρσης κυρώσεων. Καθώς δεν εγκρίθηκε, οι κυρώσεις πρόκειται να επανέλθουν μετά τις 27 Σεπτεμβρίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια συμφωνία. Πρόκειται για τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που είχαν τερματιστεί το 2015.

To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περιλάμβανε 4 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 2 αποχές. Υπέρ τάχθηκαν η Ρωσία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Αλγερία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Σομαλία, Σιέρα Λεόνε και ο Παναμάς καταψήφισαν το σχέδιο Ψηφίσματος, ενώ η Γουιάνα και Δημοκρατία της Κορέας δήλωσαν αποχή.

Γιατί ψήφισε «κατά» η Ελλάδα

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Α. Μπαλτά, στην επεξήγηση ψήφου τόνισε τρία σημεία:

Πρώτον, επανέλαβε «την ανησυχία μας για την έκταση και τη φύση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σημειώνοντας ότι «το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει επαρκώς σε αυτές τις ανησυχίες». Υπογράμμισε ότι «οι επιθεωρήσεις του IAEA όπως προβλέπονται στη JCPOA, δεν έχουν επαναληφθεί, και πληροφορίες για το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου δεν έχουν παρασχεθεί». Αναγνώρισε πάντως, ότι «τα πρόσφατα βήματα που έγιναν από το Ιράν είναι ευπρόσδεκτα και θετική δήλωση προθέσεων, αλλά πρέπει να ακολουθηθούν από απτές δεσμεύσεις».

Δεύτερον, τόνισε ότι «αυτή η ψηφοφορία δεν σηματοδοτεί το τέλος του δρόμου. Αντίθετα, θα πρέπει να είναι αφετηρία να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς μια διπλωματική επίλυση».

Τρίτον, ενόψει της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, επεσήμανε ότι «τώρα είναι η στιγμή να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε ουσιαστικά», καθώς «ο διάλογος και η διπλωματία παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι το τέλος της διπλωματίας, αλλά ας εκμεταλλευτούμε την παρούσα στιγμή».

Ισραήλ: Να αποτραπεί «για πάντα» ένα πυρηνικό Ιράν

Το Ισραήλ κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να αποτρέψει "οπωσδήποτε" το Ιράν να αποκτήσει ατομική βόμβα, μετά την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενέκρινε την επαναφορά των κυρώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε σχέση με τον πυρηνικό της πρόγραμμα.

"Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν προορίζεται για ειρηνικούς σκοπούς. Ένα Ιράν εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα θα σημαίνει ότι το πιο επικίνδυνο καθεστώς διαθέτει το πιο επικίνδυνο όπλο, υπονομεύοντας ριζικά την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια", γράφει ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ στην πλατφόρμα Χ.

"Ο στόχος της διεθνούς κοινότητας δεν πρέπει να αλλάξει: να αποτραπεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικές ικανότητες για πάντα" προσθέτει ο Σάαρ, του οποίου η χώρα επιτέθηκε στο Ιράν τον Ιούνιο και διεξήγαγε πόλεμο 12 ημερών με την Τεχεράνη με στόχο, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, να καταστρέψει στον μέγιστο βαθμό τις πυρηνικές και βαλλιστικές της ικανότητες.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, χαιρέτισε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι «σήμερα κάναμε ένα ακόμη βήμα προς την επιβολή κυρώσεων στο ιρανικό καθεστώς. Είναι καλό που ο κόσμος ξύπνησε και ενώθηκε στη μάχη ενάντια στη βία και την τρομοκρατία της Τεχεράνης προς τον δυτικό κόσμο».

Τόνισε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μια πυρηνική απειλή από το Ιράν».

