Μερική έκλειψη ηλίου στις 21 Σεπτεμβρίου – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

Μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού –μόλις το 0,2%– θα έχει την τύχη να παρακολουθήσει από κοντά το φαινόμενο της μερικής ηλιακής έκλειψης, που θα καθηλώσει τον πλανήτη αύριο το βράδυ (21/09).

Το φαινόμενο ξεκινά στις 20:29 ώρα Ελλάδος και φτάνει στην κορύφωση στις 22:41, όταν η Σελήνη θα καλύπτει τον μεγαλύτερο όγκο του Ήλιου. Οι ακριβείς ώρες εξαρτώνται από την περιοχή που βρίσκεται ο κόσμος, αλλά το θέαμα θα μείνει αξέχαστο.

Για όσους δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ορατότητας, η ψηφιακή παρακολούθηση μέσω πλατφορμών, όπως το space.com, δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο φαινόμενο από απόσταση.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι η παρατήρηση του Ήλιου κατά τη διάρκεια της έκλειψης απαιτεί απόλυτη προσοχή. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία, καθώς οι ακτίνες υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.

Οι ασφαλέστερες επιλογές περιλαμβάνουν γυαλιά ηλιακής έκλειψης πιστοποιημένα για άμεση παρατήρηση, αλλά και ειδικά φίλτρα για τηλεσκόπια ή κυάλια.

Ακόμη, μπορεί να γίνει έμμεση παρατήρηση μέσω προβολέων ή αυτοσχέδιων κατασκευών από χαρτόνι, που εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια.

Η χρήση αυτών των μεθόδων εξασφαλίζει ότι θα δείτε το φαινόμενο με ασφάλεια και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η τελευταία μερική έκλειψη για το 2025

Η εφετινή μερική έκλειψη είναι η τελευταία για το 2025 και θα είναι ορατή κυρίως σε περιοχές του Νότιου Ειρηνικού, Νέας Ζηλανδίας και Ανταρκτικής. Το θέαμα έρχεται 15 μέρες μετά την ολική σεληνιακή έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου.

Στο μέγιστο της έκλειψης, ο Ήλιος θα βρίσκεται στον αστερισμό της Παρθένου, ενώ η Σελήνη θα απέχει 4,6 ημέρες από το απόγειο, σύμφωνα με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας. Το μέγεθος της κάλυψης θα φτάσει στο 0,8550, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα για όσους το δουν από το σωστό σημείο.

Η συγκεκριμένη έκλειψη ανήκει στον Σάρο 154, ακολουθία που περιλαμβάνει συνολικά 71 εκλείψεις, με 7 μερικές, 17 δακτυλιοειδείς, 3 υβριδικές, 36 ολικές και 8 μερικές προς το τέλος της σειράς.

Η ακολουθία ξεκίνησε το 1917 και θα ολοκληρωθεί το 3179, με όλες τις εκλείψεις να συμβαίνουν όταν η Σελήνη βρίσκεται στον καταβιβάζοντα σύνδεσμο.