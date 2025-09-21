ΗΠΑ - Τραμπ: «Θα βοηθήσουμε στην υπεράσπιση της Πολωνίας σε περίπτωση ρωσικής κλιμάκωσης»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χειρονομεί καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο αεροδρόμιο Στάνστεντ, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, στο Στάνστεντ της Αγγλίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Πολωνίας εάν η Ρωσία συνεχίσει να αυξάνει την πίεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτό μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για την κηδεία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ταλίν: «Συνεδριάζει αύριο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά από παραβίαση του εναέριου χώρου»

«Στις 22 Σεπτεμβρίου, στις 11 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση σε απάντηση στην ασύστολη παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία την περασμένη Παρασκευή», ανακοίνωσε το εσθονικό Υπουργείο Εξωτερικών. «Αυτή είναι η πρώτη φορά στα 34 χρόνια της Εσθονίας στα Ηνωμένα Έθνη που η χώρα ζητά επίσημα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας», αναφέρει δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του υπουργείου.