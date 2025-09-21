Χάρις σε Τραμπ: Μην πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία - Θα χρησιμοποιηθούν κατά συμμάχων σας

Ο πρώην Εκτελεστικός Διευθυντής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις (David Harris), με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην πώληση μαχητικών F-16 και F-35 στην Τουρκία.

«Πρόεδρε Τραμπ, θέλετε να πουλήσετε F-16 και F-35 στην Τουρκία. Αλλά το κόστος για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλό. Αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση νεοοθωμανικών στόχων και την απειλή βασικών συμμάχων, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ» αναφέρει ο Ντέιβιντ Χάρις στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κορυφαίος Εβραίος διπλωμάτης καταλήγει το μήνυμα με μια προσωπική προτροπή στον Ντόναλντ Τραμπ: «Κύριε Πρόεδρε, ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ».

Pres. Trump,



You want to sell F-16s & F-35s to #Turkey.



But the cost to U.S. foreign policy & national security could be very high.



Those fighter jets will be used to advance neo-Ottoman aims & threaten key allies, incl. #Cyprus, #Greece & #Israel.



MR. PRESIDENT, DON'T DO IT. pic.twitter.com/xhVXenRM8N — David Harris (@DavidHarrisNY) September 21, 2025

Ο διακεκριμένος Αμερικανοεβραίος, που καθοδήγησε την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή επί τρεις δεκαετίες, εξέπεμψε το μήνυμα αυτό με αφορμή την επικείμενη συνάντηση του Ντόναλαντ Τραμπ με τον Τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο και τη σχετική ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο truthsocial για να την γνωστοποιήσει:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου. Συνεργαζόμαστε με τον Πρόεδρο σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ έχουμε πάντα πολύ καλές σχέσεις. Ανυπομονώ να τον δω στις 25 του μήνα!».

Η παρέμβαση του Χάρις γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν φαίνεται να επικεντρώνεται στις εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας.