Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

Το πείραμα που επιχείρησε να κάνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge απέδειξε πως το ChatGPT - και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη - έχει τα τρωτά της σημεία, αφού έκανε αρκετά λάθη στο αρχαίο, μαθηματικό πρόβλημα του Πλάτωνα, σαν να ήταν ένας κοινός μαθητής.

Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκάλυψε πως το ChatGPT δυσκολεύεται σε μαθηματικές προκλήσεις, κάνοντας λάθη στο διάσημο πλατωνικό πρόβλημα του «διπλασιασμού του τετραγώνου», όπως θα έκανε οποιοσδήποτε μαθητής.

