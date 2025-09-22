Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»
Το ChatGPT δυσκολεύεται σε μαθηματικές προκλήσεις όπωςαποκάλυψε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το πείραμα που επιχείρησε να κάνει το Πανεπιστήμιο του Cambridge απέδειξε πως το ChatGPT - και γενικότερα η τεχνητή νοημοσύνη - έχει τα τρωτά της σημεία, αφού έκανε αρκετά λάθη στο αρχαίο, μαθηματικό πρόβλημα του Πλάτωνα, σαν να ήταν ένας κοινός μαθητής.
Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge αποκάλυψε πως το ChatGPT δυσκολεύεται σε μαθηματικές προκλήσεις, κάνοντας λάθη στο διάσημο πλατωνικό πρόβλημα του «διπλασιασμού του τετραγώνου», όπως θα έκανε οποιοσδήποτε μαθητής.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια
10:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng
09:12 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας
09:59 ∙ WHAT THE FACT
Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο
08:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ