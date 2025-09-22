Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για Αμερικανούς τουρίστες

Τα καταπράσινα νερά, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι ηλιοθεραπείες κάτω από φοίνικες, πίνοντας κοκτέιλ, ναι, για πολλούς θα ήταν ο παράδεισος, αρκεί να ήταν ασφαλής - Ποια είναι τα τρία πιο επικίνδυνα νησιά στην Καραϊβική 

Δολοφονίες, απαγωγές, τρομοκρατία: Τα απαγορευμένα νησιά της Καραϊβικής για Αμερικανούς τουρίστες
Τα νησιά Trinidad & Tobaco 
Μπορεί για κάποιους τα νησιά της Καραϊβικής να φαντάζουν διακοπές στον παράδεισο, όμως η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό και αρκετοί Αμερικανοί τουρίστες αποφεύγουν τις διακοπές σε τουλάχιστον τρία από αυτά λόγω της εξάρσης της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων.

Τα καταπράσινα νερά, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι ηλιοθεραπείες κάτω από φοίνικες, πίνοντας κοκτέιλ, ναι, για πολλούς θα ήταν ο παράδεισος, αρκεί να ήταν ασφαλής. Και αυτό δεν ισχύει για την Αϊτή, τα Τερκς & Καΐκος και τα νησιά Τρινιδάδ και Τομπάκο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Royal Caribbean ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα πλοία της δεν θα επισκέπτονται την ιδιωτική της παραλία στην Αϊτή τουλάχιστον έως τον Απρίλιο του 2026.

Το προηγούμενο διάστημα - πριν δηλαδή από την έξαρση της βίας και της τρομοκρατίας - αρκετά πλοία που αναχωρούσαν από διάφορα λιμάνια της Φλόριντα σταματούσαν στο Λαμπαντί, όπου η Royal Caribbean διαθέτει ένα θέρετρο 260 στρεμμάτων στη βόρεια ακτή της Αϊτής. Η περιοχή είναι γνωστή για τις παραλίες με λευκή άμμο, τους κοραλλιογενείς υφάλους και τις κορυφές των λόφων που καλύπτονται από ζούγκλα.

Οι διακοπές στην Αϊτή μόνο παράδεισος δεν είναι, αφού η εγκληματικότητα αυξάνεται

Η εταιρεία επικαλέστηκε αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια που συνδέονται με την επιδεινούμενη πολιτική αστάθεια της χώρας. Η ακύρωση επηρεάζει δεκάδες επερχόμενα δρομολόγια, αλλά η εταιρεία σημείωσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία ενημέρωσης των πελατών που επηρεάζονται.

Αυτή η απόφαση της Royal Caribbean ακολουθεί την οδηγία Επιπέδου 4, δηλαδή: «Μην ταξιδεύετε για την Αϊτή», η οποία επανεκδόθηκε τον Ιούλιο του 2025. Σύμφωνα μάλιστα με όσα έγιναν γνωστά, οι τουρίστες λαμβάνουν προειδοποιήσεις για «απαγωγές, εγκληματικότητα, τρομοκρατία, πολιτικές αναταραχές και περιορισμένη υγειονομική περίθαλψη».

«Τα εγκλήματα που αφορούν πυροβόλα όπλα είναι συνηθισμένα στην Αϊτή. Σε αυτά περιλαμβάνονται ληστείες, κλοπές αυτοκινήτων, σεξουαλικές επιθέσεις και απαγωγές για λύτρα. Μην ταξιδεύετε στην Αϊτή για κανέναν λόγο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας απαγόρευσε σε αμερικανικά αεροσκάφη να ταξιδεύουν στην Αϊτή για 30 ημέρες, αφότου συμμορίες άνοιξαν πυρ κατά τριών αεροπλάνων κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Touissant L'Overture στο Πορτ-ο-Πρενς τον περασμένο Νοέμβριο.

Ενώ η Αϊτή είναι ο πιο επικίνδυνος προορισμός στην Καραϊβική, τα νησιά Turks & Caicos εξετάζονται τώρα και αυτά από τις αρχές που ενδιαφέρονται να διατηρήσουν τους Αμερικανούς ασφαλείς στο εξωτερικό.

Τα νησιά είναι γνωστά για την προσέλκυση διασημοτήτων στις εκπληκτικές παραλίες τους. Είναι γνωστό ότι τα επισκέπτονται συνέχεια η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ντρέικ και ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και διάφορα μοντέλα της Victoria's Secret.

Τα νησιά Turks & Caicos

Στα νησιά Turks & Caicos σημειώθηκαν 48 δολοφονίες πέρυσι, συμπεριλαμβανομένης μιας Αμερικανίδας τουρίστριας.

Με πληθυσμό μόλις 47.000 κατοίκων, τα νησία έχουν πλέον το χειρότερο ποσοστό δολοφονιών κατά κεφαλήν στην Καραϊβική, σύμφωνα με το InSight Crime.

Τα νησιά Turks & Caicos

«Οι κύριοι παράγοντες βίας στη χώρα είναι εξελιγμένα δίκτυα που λαθρεμπορεύουν πυροβόλα όπλα και ναρκωτικά στα νησιά, αλλά η παράνομη διακίνηση ανθρώπων φαίνεται επίσης να παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του εγκλήματος», διαπιστώνει έκθεση του InSight Crime.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει θέσει την ταξιδιωτική του οδηγία σε Επίπεδο 2 για τα νησιά, προειδοποιώντας ότι η μεγαλύτερη εγκληματικότητα συμβαίνει στο Προβιντενσιάλες, το πιο πυκνοκατοικημένο νησί.

Το Τρινιδάδ και Τομπάγκο, τα δίδυμα νησιά που απέχουν λίγα μίλια από τη Νότια Αμερική, αναβαθμίστηκαν τον Μάιο του 2025 σε επίπεδο προειδοποίησης Επιπέδου 3 από το Υπουργείο Εξωτερικών, πράγμα που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί καλούνται να «επανεξετάσουν» αν θέλουν να πάνε διακοπές εκεί.

Τα νησιά Trinidad & Tobaco

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ λένε ότι τα βίαια εγκλήματα είναι συνηθισμένα, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των ληστειών, των επιθέσεων, των σεξουαλικών επιθέσεων, των εισβολών σε σπίτια και των απαγωγών. Ένα θύμα απαγωγής αναφέρθηκε ότι ήταν νόμιμος μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ.

Τα νησιά Τρινιδάδ και Τομπάγκο βρίσκονται ακριβώς στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

