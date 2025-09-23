Είναι αυτό το μέλλον των σπιτιών; Αεροσωλήνες για εξοικονόμηση νερού βάζουν στην Αγγλία

Δημήτρης Δρίζος

Η κυβέρνηση της Αγγλίας εξετάζει σχέδιο που θα υποχρεώνει τα νέα σπίτια να διαθέτουν συσκευές εξοικονόμησης νερού, όπως νιπτήρες και ντους με αεροσωλήνες και τουαλέτες διπλής ροής.

Η διαβούλευση του υπουργείου Περιβάλλοντος έρχεται ενώ πέντε περιοχές της χώρας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ξηρασία μετά από ένα ρεκόρ θερμού καλοκαιριού.

Μείωση κατανάλωσης και οικονομία για τα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι προτεινόμενες αλλαγές θα έχουν αμελητέο αντίκτυπο στην καθημερινή χρήση, ενώ μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση κατά περίπου 20 λίτρα ανά άτομο την ημέρα και να εξοικονομήσουν γύρω στα 100 λίρες ετησίως σε λογαριασμούς νερού.

Η Αγγλία αναμένεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις νερού της τάξης των πέντε δισεκατομμυρίων λίτρων την ημέρα έως το 2050, λόγω της αύξησης του πληθυσμού και των αλλαγών στο κλίμα που επηρεάζουν τις βροχοπτώσεις.

Νέες ευκαιρίες για κατασκευές

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η απελευθέρωση περισσότερου νερού θα διευκολύνει την ανέγερση νέων κατοικιών, επιτρέποντας την κατασκευή ενός επιπλέον σπιτιού για κάθε 5.230 σπίτια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα. Η υπουργός Περιβάλλοντος Έμμα Ρέινολντς δήλωσε: «Η αφαίρεση των εμποδίων που έχουν καθυστερήσει την ανάπτυξη για πολύ καιρό θα επιτρέψει τη δημιουργία χιλιάδων νέων σπιτιών, ενώ ταυτόχρονα θα εξοικονομηθούν χρήματα για τις οικογένειες».

Το 2024, το Δημοτικό Συμβούλιο του Κρόουλι κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για την κατοικία, αναφέροντας τα μέτρα ζήτησης νερού ως έναν από τους λόγους που καθυστερούσε η κατασκευή κατοικιών. Παράλληλα, νέες μη οικιστικές κατασκευές απαγορεύτηκαν στο Χάρτισμερ του Κέιμπριτζ έως το 2033 λόγω έλλειψης νερού.

Μείωση της κατανάλωσης έως το 2050

Η διαβούλευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για μείωση της κατανάλωσης νερού από περίπου 137 λίτρα ανά άτομο την ημέρα στα 110 λίτρα μέχρι το 2050.

Άλλες προτεινόμενες αλλαγές περιλαμβάνουν τη συλλογή βρόχινου νερού για χρήση στις τουαλέτες. Ο καθηγητής Ψυχολογίας Μπέντζαμιν Γκάρντνερ του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ σημείωσε ότι οι αλλαγές αυτές είναι «πολύ πιθανό να είναι αποτελεσματικές» χωρίς να γίνεται αντιληπτή η διαφορά στην καθημερινή ζωή, τονίζοντας όμως ότι η τεχνολογία εξοικονόμησης νερού θα πρέπει να εφαρμόζεται και σε παλαιότερα σπίτια.

Η πρόταση έγινε δεκτή θετικά από οργανώσεις και κατασκευαστές. Ο Ρόδρι Ουίλιαμς από τη Homes Builders Federation τόνισε ότι «τα νέα σπίτια είναι σημαντικά πιο αποδοτικά σε νερό από τα παλιά, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο 126 λίρες ετησίως και μειώνοντας την κατανάλωση νερού της χώρας κατά δισεκατομμύρια λίτρα».

Από την άλλη, η οργάνωση River Action κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστέρηση. Ο CEO Τζέιμς Γουάλας δήλωσε ότι «η πολυφοβούμενη κρίση νερού είναι ήδη εδώ», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να πιέσει περισσότερο τις εταιρείες ύδρευσης για να μειώσουν τις απώλειες, αντί οι οικογένειες να επωμίζονται το βάρος μόνες τους. Ο κλάδος του νερού δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις διαρροές κατά 50% έως το 2050.

