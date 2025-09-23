Απίστευτη γκάφα Βρετανών στρατιωτών - Άνοιξαν πυρ επειδή μπέρδεψαν το τανκ Challenger 2 με εχθρικό

Ένα κανόνι ενός βρετανικού άρματος μάχης Challenger 2 με φόντο τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια εορτασμού για την 20ή επέτειο της ένταξης της Εσθονίας στο ΝΑΤΟ, στο Ταλίν (2024)

Ένα απίστευτο μπέρδεμα που από τύχη δεν κατέληξε σε τραγωδία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτική άσκησης καλείται να διαχειριστεί το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, καθώς το πλήρωμα του τεθωρακισμένου Warrior εξαπέλυσε κατά λάθος ένα μπαράζ πραγματικών βολών στο τανκ Challenger 2, επειδή το πέρασε για...εχθρικό..

Τα στρατεύματα που επέβαιναν στο βαριά οπλισμένο στρατιωτικό μαχητικό των 25 τόνων χτύπησαν το άρμα με έξι βολές από το πυροβόλο των 30 χιλιοστών.

Το πλήρωμα του Warrior μπέρδεψε το Challenger 2 με ένα «εχθρικό τανκ» αφού το εντόπισε μέσα από ένα θερμικό πεδίο 1.640 πόδια μακριά κατά τη διάρκεια μιας άσκησης με πραγματικά πυρά.

Μια ομάδα πυροβολητών στο Warrior φέρεται να εκτέλεσε μια «βολή έκτακτης ανάγκης», αδειάζοντας τον γεμιστήρα του οπλικού συστήματος.

Για καλή τύχη όμως, το κανόνι του Warrior ήταν γεμάτο με αδρανή φυσίγγια εξάσκησης αντί για ισχυρά εκρηκτικά ή διαπεραστικά θωράκισης που χρησιμοποιούνται συνήθως στη μάχη.

Πέντε σφαίρες έπεσαν πάνω στο «εχθρικό» τανκ και αναπήδησαν.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από τη γκάφα στο πεδίο Castlemartin στο Pembrokeshire την Πέμπτη, κατά την οποία στρατεύματα από το Βασιλικό Ουαλικό Σύνταγμα εκπαιδεύονται με το Βασιλικό Σύνταγμα Αρμάτων πριν από την ανάπτυξή τους στην Εσθονία για να υπερασπιστούν την ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία.

Το Υπουργείο Άμυνας επέμεινε ότι η ασφάλεια ήταν «απόλυτη προτεραιότητα», κανείς δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ξεκίνησε ήδη έρευνα για το περιστατικό.

