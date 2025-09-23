Ο… βιονικός Τσακ Νόρις το έκανε και αυτό: Κατέκτησε την κορυφή του πάρκου Lassen Peak στα 85 του

Ο Τσακ Νόρις απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στα 85 του χρόνια, δείχνει ότι δεν τον σταματά τίποτα.

Πριν από μερικές μέρες, έκανε πεζοπορία στο Lassen Peak, την κορυφή του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Καλιφόρνια που φτάνει τα 3.184 μέτρα (10.457 πόδια).

Σε δημοσίευση στο Instagram, μίλησε με συγκίνηση για την εμπειρία, θυμήθηκε παλιές στιγμές και στάθηκε στις πληγές που άφησε πίσω η μεγάλη φωτιά Dixie Fire, το 2021. Παρ’ όλα αυτά, όπως έγραψε, η ομορφιά του τοπίου παραμένει μοναδική, αναφέροντας ότι «η ευκαιρία να περπατάω αυτά τα μονοπάτια έφερε πίσω υπέροχες αναμνήσεις».

https://www.instagram.com/p/DOoWeaEkWGS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στα σχόλια, οι θαυμαστές δεν άργησαν να γεμίσουν την ανάρτηση με κλασσικά “Chuck Norris facts” και αστεία, όπως «η κορυφή μετακινήθηκε για να περάσει ο Τσακ Νόρις». Πίσω από το χιούμορ, όμως, υπήρχε και θαυμασμός για τη φυσική του κατάσταση και το ασίγαστο πνεύμα του.