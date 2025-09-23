Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027

Η NASA σκοπεύει να στείλει αστροναύτες σε έναν 10ήμερο γύρο γύρω από τη Σελήνη τον προσεχή Φεβρουάριο, ανοίγοντας το δρόμο για ενδεχόμενη προσεδάφιση το 2027. Η αποστολή αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση του προγράμματος Artemis, που στοχεύει όχι μόνο στην προσγείωση αστροναυτών στη Σελήνη, αλλά και στη μακροπρόθεσμη παρουσία τους στην επιφάνειά της.

Στην αποστολή θα συμμετάσχουν τέσσερις αστροναύτες: οι τρεις Αμερικανοί Ράιντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, καθώς και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν. Κατά τη διάρκεια της περιστροφής τους γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα θα φτάσει σε απόσταση 9.200 χιλιομέτρων από τον φυσικό μας δορυφόρο, τη μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη αποστολή.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ισχυρού πυραύλου Space Launch System (SLS), ο οποίος σχεδόν ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για εκτόξευση. Απομένει μόνο η σύνδεση με την κάψουλα Orion και η ολοκλήρωση των τελικών δοκιμών. Στο τέλος της αποστολής, η κάψουλα θα προσθαλασσωθεί ανοικτά της Καλιφόρνιας.

Η αποστολή Artemis II έρχεται περίπου μισό αιώνα μετά την τελευταία επανδρωμένη αποστολή της NASA στη Σελήνη, στις αρχές της δεκαετίας του ‘70. Η πρώτη αποστολή του προγράμματος Artemis, μη επανδρωμένη, πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2022 και αντιμετώπισε μικρά ζητήματα με τη θερμική ασπίδα κατά την επιστροφή στη Γη, τα οποία όμως επιλύθηκαν.

Η επιτυχία της Artemis II θα καθορίσει το πότε θα μπορέσει να εκτοξευθεί η αποστολή Artemis III, που θα στοχεύει στην προσεδάφιση στη Σελήνη. Ωστόσο, ακόμα και αν η δεύτερη αποστολή ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα, η εκτίμηση της NASA για προσγείωση «όχι νωρίτερα από τα μέσα του 2027» θεωρείται μάλλον αισιόδοξη, καθώς η αποστολή θα απαιτήσει τη χρήση του Starship της SpaceX για τη μεταφορά των αστροναυτών στην επιφάνεια, το οποίο χρειάζεται ακόμα σημαντική ανάπτυξη πριν μπορέσει να μεταφέρει ανθρώπους με ασφάλεια.