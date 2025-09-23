Το Ιράν έχει εκτελεί 9 ανθρώπους την ημέρα - Τουλάχιστον 1.000 μέχρι στιγμής

Με περισσότερους από τρεις μήνες του 2025 να απομένουν, ο αριθμός είναι ήδη υψηλότερος από  πέρυσι με 975 εκτελέσεις 

Newsbomb

Το Ιράν έχει εκτελεί 9 ανθρώπους την ημέρα - Τουλάχιστον 1.000 μέχρι στιγμής
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, έχει πραγματοποιήσει φέτος το Ιράν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι απαγχονίστηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα, κατά μέσο όρο περισσότεροι από εννέα την ημέρα, σύμφωνα με την ομάδα Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, η οποία μετρά και επαληθεύει τις εκτελέσεις στο Ιράν σε καθημερινή βάση.

Με περισσότερους από τρεις μήνες του 2025 να απομένουν, ο αριθμός είναι ήδη ο υψηλότερος από το 2008, οπότε και άρχισαν να τηρούνται αρχεία, ξεπερνώντας τις 975 εκτελέσεις που καταγράφηκαν πέρυσι.

Σε απάντηση στην έκθεση, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη χαρακτήρισε τον τρέχοντα αριθμό εκτελέσεων στο Ιράν «συγκλονιστικό».

Το Ιράν πραγματοποίησε ένα κύμα εκτελέσεων τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Ωστόσο, ακτιβιστές λένε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή πιο εντατικά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με την κληρική ηγεσία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να αμφισβητείται από τις διαδηλώσεις του 2022-2023 και τον πόλεμο των 12 ημερών κατά του Ισραήλ τον Ιούνιο.

Το Ιράν έχει εκτελέσει 10 άτομα φέτος με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το IHR, οι περισσότεροι μετά την έναρξη του πολέμου των 12 ημερών.

Ο τελευταίος που απαγχονίστηκε με αυτές τις κατηγορίες ήταν ο Babak Shahbazi, ο οποίος εκτελέστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου μετά από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία περιέγραψε ως «κατάφωρα άδικη δίκη στην οποία οι αρχές δεν ερεύνησαν ποτέ τα βασανιστήρια του».

Το IHR είπε ότι τα στοιχεία εκτέλεσης είναι «ένα απόλυτο ελάχιστο» και ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα υψηλότερος «λόγω έλλειψης διαφάνειας και περιορισμών στην αναφορά».

Στο Ιράν, οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται επί του παρόντος αποκλειστικά με απαγχονισμό, αν και άλλες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Οι περισσότεροι πραγματοποιούνται στη φυλακή, αν και περιστασιακά πραγματοποιούνται δημόσιοι απαγχονισμοί.

Τον περασμένο μήνα, το Ιράν υπερασπίστηκε τη χρήση της θανατικής ποινής, λέγοντας ότι ισχύει μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπακαεΐ είπε ότι η Τεχεράνη «προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση αυτής της τιμωρίας μόνο στα πιο σοβαρά εγκλήματα».

Από τον συνολικό αριθμό των εκτελέσεων που απαγχονίστηκα έως το 2025, οι 28 ήταν γυναίκες, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με ακτιβιστές, καταδικάστηκαν αφού σκότωσαν έναν σύζυγο που είχαν αναγκαστεί να παντρευτούν ή που ενήργησε βίαια.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα, όπου χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι εκτελούνται κάθε χρόνο, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αναφορές για έκρηξη στο Όσλο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

«Εκστρατεία μαζικών δολοφονιών» στο Ιράν - Τουλάχιστον 1.000 εκτελέσεις μέχρι στιγμής, σε μία εβδομάδα 9 κάθε μέρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

22:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)

22:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαινιάστηκε στην Ικαρία η αποκατεστημένη Ιερά Μονή Οσίας Θεοκτίστης

22:14ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί τέσσερις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (23/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

22:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Με μοναδικό απόντα τον Πέλκα | Η αποστολή του Λουτσέσκου

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επαφές με τους ηγέτες Αζερμπαϊτζάν, Αιγύπτου, Σιέρα Λεόνε και Υεμένης

21:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (23/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μόνον αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απαντά σε Τραμπ - «Δεν θα υποχωρήσουμε στις πιέσεις»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο o θάνατος νεαρής πρώην αναλύτριας της JP Morgan στην έπαυλη playboy μπάρμαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

20:26LIFESTYLE

Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τον σύντροφό της

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα 

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν στον ΟΗΕ: Είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Δηκτική απάντηση Ρούμπιο σε Ερντογάν: Οι ηγέτες παρακαλούν να συναντήσουν τον Τραμπ και να κάνουν χειραψία μαζί του

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θέμα χρόνου να κληθεί στο Ανθρωποκτονιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ