Το Ιράν έχει εκτελεί 9 ανθρώπους την ημέρα - Τουλάχιστον 1.000 μέχρι στιγμής

Τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, έχει πραγματοποιήσει φέτος το Ιράν, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία.

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι απαγχονίστηκαν μόνο την περασμένη εβδομάδα, κατά μέσο όρο περισσότεροι από εννέα την ημέρα, σύμφωνα με την ομάδα Iran Human Rights με έδρα τη Νορβηγία, η οποία μετρά και επαληθεύει τις εκτελέσεις στο Ιράν σε καθημερινή βάση.

Με περισσότερους από τρεις μήνες του 2025 να απομένουν, ο αριθμός είναι ήδη ο υψηλότερος από το 2008, οπότε και άρχισαν να τηρούνται αρχεία, ξεπερνώντας τις 975 εκτελέσεις που καταγράφηκαν πέρυσι.

Σε απάντηση στην έκθεση, το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη χαρακτήρισε τον τρέχοντα αριθμό εκτελέσεων στο Ιράν «συγκλονιστικό».

Το Ιράν πραγματοποίησε ένα κύμα εκτελέσεων τη δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Ωστόσο, ακτιβιστές λένε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή πιο εντατικά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, με την κληρική ηγεσία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να αμφισβητείται από τις διαδηλώσεις του 2022-2023 και τον πόλεμο των 12 ημερών κατά του Ισραήλ τον Ιούνιο.

Το Ιράν έχει εκτελέσει 10 άτομα φέτος με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με το IHR, οι περισσότεροι μετά την έναρξη του πολέμου των 12 ημερών.

Ο τελευταίος που απαγχονίστηκε με αυτές τις κατηγορίες ήταν ο Babak Shahbazi, ο οποίος εκτελέστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου μετά από αυτό που η Διεθνής Αμνηστία περιέγραψε ως «κατάφωρα άδικη δίκη στην οποία οι αρχές δεν ερεύνησαν ποτέ τα βασανιστήρια του».

Το IHR είπε ότι τα στοιχεία εκτέλεσης είναι «ένα απόλυτο ελάχιστο» και ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα υψηλότερος «λόγω έλλειψης διαφάνειας και περιορισμών στην αναφορά».

Στο Ιράν, οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται επί του παρόντος αποκλειστικά με απαγχονισμό, αν και άλλες μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Οι περισσότεροι πραγματοποιούνται στη φυλακή, αν και περιστασιακά πραγματοποιούνται δημόσιοι απαγχονισμοί.

Τον περασμένο μήνα, το Ιράν υπερασπίστηκε τη χρήση της θανατικής ποινής, λέγοντας ότι ισχύει μόνο για τα πιο σοβαρά εγκλήματα. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπακαεΐ είπε ότι η Τεχεράνη «προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση αυτής της τιμωρίας μόνο στα πιο σοβαρά εγκλήματα».

Από τον συνολικό αριθμό των εκτελέσεων που απαγχονίστηκα έως το 2025, οι 28 ήταν γυναίκες, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με ακτιβιστές, καταδικάστηκαν αφού σκότωσαν έναν σύζυγο που είχαν αναγκαστεί να παντρευτούν ή που ενήργησε βίαια.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, το Ιράν είναι ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός εκτελέσεων στον κόσμο, μετά την Κίνα, όπου χιλιάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι εκτελούνται κάθε χρόνο, αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία.