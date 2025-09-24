ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση

Μια ομάδα εθελοντών επιστημόνων προσπαθεί να σώσει το πτηνό από τον πνιγμό σε αλυκές και παράκτια έλη.

Newsbomb

ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση
terence zahner / iNaturalist
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ομάδα εθελοντών προσπαθεί να σώσει ένα πτηνό που κινδυνεύει με εξαφάνιση, κατασκευάζοντάς του... κιβωτούς για τις φωλιές του.

Το σπουργίτι των αλυκών (saltmash sparrow) χτίζει τις φωλιές του σε ομώνυμους βιότοπους και κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Μια ομάδα εθελοντών επιστημόνων που εργάζονται στις αλυκές του Jacob's Point στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ προσπαθεί να σώσει το σπουργίτι των αλυκών (saltmash sparrow), το οποίο χτίζει τις φωλιές του σε παράκτια έλη και αλυκές και πιστεύεται ότι θα εξαφανιστεί μέχρι τα μέσα του αιώνα, από τον πνιγμό.

Πριν την ανθρώπινη παρουσία, τα πτηνά θα έφτιαχναν τις φωλιές τους σε έλη υψηλότερου υψομέτρου, όπου η απειλή θαλάσσιας πλημμύρας ήταν σπάνια. Ωστόσο, η παράκτια ανάπτυξη των τελευταίων 200 ετών έχει οδηγήσει στην αποψίλωση του μεγαλύτερου μέρους αυτών των απαραίτητων βιοτόπων για το σπουργίτι, αναγκάζοντας τα πτηνά να μετακινηθούν σε πιο χαμηλό υψόμετρο, όπως το Jacob's Point, το οποίο πλημμυρίζει τακτικά από την παλίρροια.

Οι πολίτες επιστήμονες, με το όνομα «Needle in a Haystack Society» («Κοινωνία της Βελόνας στο Άχυρο»), έχουν πραγματοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια ένα πρόγραμμα παρακολούθησης/παρέμβασης στο Jacob's Point, στο πλαίσιο του οποίου έχουν προστατεύσει τις φωλιές των σπουργιτιών από τις πλημμύρες.

Οι «κιβωτοί» από φίλτρα καφέ

Τοποθετώντας ένα άκαμπτο φίλτρο καφέ κάτω από τις κωνικές φωλιές τους, που είναι υφασμένες με περίπλοκο τρόπο από χόρτα, η κατασκευή ανυψώνεται και επιπλέει μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια ή η πλημμύρα.

Η παρέμβαση των εθελοντών δεν έχει συναντήσει καθολική αποδοχή, με έναν εμπειρογνώμονα να επισημαίνει πόσο ευαίσθητα είναι τα σπουργίτια-μητέρες σε σημάδια παραβίασης της φωλιάς τους.

Ωστόσο, μόνο το ήμισυ του έργου της Haystack Society αφορά την παρέμβαση. Το άλλο μισό είναι η παρακολούθηση, και δυστυχώς αυτό περιλαμβάνει τη λήψη βίντεο από φωλιές και νεοσσοί που πνίγονται τόσο από πλημμύρες όσο και από τις υψηλότερες παλίρροιες.

Σε ένα ντοκιμαντέρ της εφημερίδας Guardian, η ομάδα έχει συγκεντρώσει ευρήματα που δείχνουν ότι οι «κιβωτοί» από φίλτρα καφέ αποτρέπουν το πνίξιμο των φωλιών, σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από το 8%, και κανένας γονέας δεν έχει εγκαταλείψει τη φωλιά μετά την παρέμβαση.

Αντίθετα, οι μη ασφαλισμένες φωλιές πνίγηκαν στο 18% των περιπτώσεων κατά τη διάρκεια ακραίων φαινομένων.

Το σπουργίτι των αλυκών βρίσκεται σε αναμονή για ένταξη στο Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη, αλλά η ομάδα ανησυχεί ότι μετά από 9 χρόνια στην λίστα αναμονής, η πιθανή προστασία θα έρθει πολύ αργά για να σώσει το πτηνό.

Αυξήθηκε ο πληθυσμός του απειλούμενου πτηνού

Παρόλο που στο παρελθόν είχε επικρίνει τις παρεμβάσεις της ομάδας, ο βιολόγος Chris Elphick του Πανεπιστημίου του Κονέκτικατ στο Storrs, συνυπέγραψε πρόσφατα μια μελέτη στην οποία αυτός και η ομάδα του παρουσίασαν ευρήματα που έδειχναν ότι η μείωση του πληθυσμού του σπουργιτιού των αλυκών είχε επιβραδυνθεί και ότι ο πληθυσμός είχε στην πραγματικότητα αυξηθεί.

Η μελέτη κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, αν και φαινομενικά πιο αναπόφευκτη και καταστροφική από άλλους παράγοντες όπως η πυκνότητα της ανθρώπινης παρέμβασης και η ακεραιότητα του οικοτόπου, δεν ήταν τόσο καλός προγνωστικός δείκτης για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθυσμού των παράκτιων πτηνών όσο οι δύο τελευταίοι παράγοντες.

Υπό αυτή την έννοια, η καλύτερη προστασία του οικοτόπου —όπως αυτή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καταχώριση του είδους στον Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών— θα μπορούσε ακόμη να σώσει αυτό το πτηνό από το να καταλήξει στα βάθη της θάλασσας.

Και αν αυτό συνέβαινε, τότε οι δεκάδες νεοσσοί που προστατεύτηκαν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας χάρη στις κιβωτούς από φίλτρα καφέ θα μπορούσαν να συνεχίσουν να χτίζουν τις κωνικές φωλιές τους για πολύ καιρό στο μέλλον, χάρη στους πολίτες επιστήμονες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:45ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Καταγγελία για νέα επίθεση με drones στα ανοιχτά της Κρήτης - Βίντεο

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή με βροχές και καταιγίδες το σαββατοκύριακο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV της KGM ήρθε στην Ελλάδα

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου στον Τραμπ για την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

09:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Θρίλερ με Ρεμπρόφ» στον Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σητεία: Ξεκινά εκ νέου σήμερα, από μηδενική βάση, η δίκη της χήρας για τη δολοφονία του καρδιολόγου

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θεατής υπέστη καρδιακή προσβολή εν μέσω παράστασης stand up comedy - Ο κωμικός διέκοψε το σόου - Βίντεο

09:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Πρόκριση στα ημιτελικά του μονού σκιφ για Ντούσκο

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το απειλητικό τηλεφώνημα ως «Χάνιμπαλ Λέκτερ» στην Σάρα Φέργκιουσον

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει το νοσοκομείο - σύμβολο στη Γάζα: «Γιατροί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό»

08:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανεπαρκής η προστασία των δεδομένων των παιδιών στο TikTok - Έρευνα στον Καναδά

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εμφανίστηκε βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα - Ασυμπτωματικοί οι φορείς

08:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Κιβωτοί» από φίλτρα καφέ σώζουν πτηνό υπό εξαφάνιση

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι φυλακές της χώρας ξεχειλίζουν: Οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί και το 25% είναι υπόδικοι

08:26ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το D Zug DZ12 είναι ένα hypercar από τη Λετονία!

08:26ΚΟΣΜΟΣ

H NASA επιστρέφει στη Σελήνη: Πρώτη επανδρωμένη αποστολή μετά από 50 χρόνια

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: «Δεν μπορούμε απλά να ανταλλάξουμε εδάφη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης - Πού κληροδότησε την περιουσία του

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

07:14ΚΟΣΜΟΣ

Κλαούντια Καρντινάλε: Θλίψη στον παγκόσμιο κινηματογράφο για το θάνατο της θρυλικής Ιταλίδας ηθοποιού

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλή ενίσχυση για 150.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι φυλακές της χώρας ξεχειλίζουν: Οι μισοί κρατούμενοι είναι αλλοδαποί και το 25% είναι υπόδικοι

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Καταρρέει το νοσοκομείο - σύμβολο στη Γάζα: «Γιατροί κάνουν επεμβάσεις χωρίς αναισθητικό»

06:08ΕΘΝΙΚΑ

Επιβεβαιώθηκε η παγίδα του Ερντογάν στον ΟΗΕ - Ο Τούρκος πρόεδρος χώρεσε στο ίδιο παζλ Γάζα και Κύπρο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τζίμι Κίμελ: Επέστρεψε με δάκρυα στην τηλεόραση - «Δεν είχα πρόθεση να αστειευτώ με μια δολοφονία»

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός»

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα- Σήμερα η τελευταία πράξη του δράματος

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Αρκούδα επιτέθηκε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην αυλή του στην Δολιανή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ