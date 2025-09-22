«Έκρηξη» ζωής στο Ρίτσμοντ: Γεννήθηκαν έξι τσιτάχ και μαγνητίζουν τα βλέμματα με τα παιχνίδια τους

Έξι νεογέννητα τσιτάχ ενθουσιάζουν τους επισκέπτες στον ζωολογικό κήπο του Ρίτσμοντ.

Γεννήθηκαν τον Απρίλιο, όμως κρατήθηκαν μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, για να αναπτυχθούν ήσυχα κατά την πιο ευαίσθητη περίοδο της ζωής τους, δίπλα στη μητέρα τους, Zuri. Τα μικρά, που πήραν τα ονόματά τους από πρωτεύουσες της Αφρικής (όπως η Λουσάκα, η Καμπάλα και το Κάιρο), τρέχουν, πηδούν και εξερευνούν κάθε αντικείμενο στον χώρο τους, δείχνοντας ότι είναι σε καλό δρόμο για να γίνουν από τα πιο γρήγορα χερσαία ζώα του πλανήτη.

«Κάποια είναι ντροπαλά, ένα είναι τολμηρό και γενναίο – αυτή είναι η Λουσάκα», δήλωσε η Kristina Coonley, μία από τις επικεφαλής ζωολόγους στον Ζωολογικό Κήπο του Ρίτσμοντ. «Ο Κάιρο είναι πάντα ο τελευταίος που βγαίνει και ο τελευταίος που μπαίνει».

Ο ζωολογικός κήπος του Ρίτσμοντ διαθέτει ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα αναπαραγωγής τσιτάχ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τη γέννηση αυτών των έξι μικρών, ο συνολικός αριθμός των τσιτάχ που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος φτάνει τα 167 από το 2013.

Όπως ανέφερε η Coonley στην Washington Post, το Κέντρο Διατήρησης Τσιτάχ επιλέγει προσεκτικά τους γονείς με βάση τη γενετική τους και τη διάθεσή τους. Η Zuri, ηλικίας 5 ετών, έχει ήδη γεννήσει μία ακόμη φορά. Ο πατέρας είναι ο Ramses, ένας 13χρονος αρσενικός που είναι πατέρας άλλων 25.

Παρότι το τσιτάχ δεν λαμβάνει την ίδια προβολή για τη διατήρησή του με άλλα μεγάλα αιλουροειδή, όπως το λιοντάρι και η τίγρης, θεωρείται «Ευάλωτο» από την IUCN. Με περίπου 6.500 μέλη σε ολόκληρη την Αφρική, μικρούς πληθυσμούς στο Ιράν και την Ινδία, τα τσιτάχ αποτελούν το πιο ευάλωτο από τα μεγάλα αιλουροειδή της Αφρικής, καθώς χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις για να ζήσουν.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

