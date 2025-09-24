Αντρέι Μπάμπις: Η επιστροφή του δισεκατομμυριούχου Τραμπιστή στην Τσεχία

Ο Αντρέι Μπάμπις, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και πρώην πρωθυπουργός της Τσεχίας, αναμένεται να επιστρέψει στην εξουσία στις εκλογές της 3-4 Οκτωβρίου, ενισχύοντας το αντιμεταναστευτικό μπλοκ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο 71χρονος Μπάμπις, που κυβέρνησε την περίοδο 2017-2021, έχει αυτοχαρακτηριστεί «τραμπιστής» και ίδρυσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ομάδα Patriots for Europe, μαζί με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και άλλα κόμματα. Το κόμμα του, ANO, προηγείται με άνεση στις δημοσκοπήσεις, χωρίς όμως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια πιθανή εκλογική νίκη του Μπάμπις θα φέρει την Τσεχία πιο κοντά στον Όρμπαν και τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, δυσκολεύοντας την επίτευξη κοινών αποφάσεων της ΕΕ σε καίριους τομείς, όπως η άμυνα, η μετανάστευση και η οικονομία.

Η στάση Μπάμπις για Ουκρανία, κλίμα και μετανάστευση

Παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται τόσο φιλορωσικός όσο ο Όρμπαν ή ο Φίτσο, ο Μπάμπις έχει ταχθεί κατά του τσεχικού σχεδίου για την παροχή πυρομαχικών στην Ουκρανία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Έχει επίσης επικρίνει το κόστος φιλοξενίας Ουκρανών προσφύγων, ενώ δήλωσε ότι ελπίζει η Ουκρανία να μην γίνει μέλος της ΕΕ.

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εφαρμόσει το ευρωπαϊκό Green Deal και απορρίπτει τη συμμετοχή της χώρας στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, το οποίο έχει μετατραπεί σε κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης στην τσεχική πολιτική σκηνή.

Η μελλοντική στάση του ANO θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους πιθανούς εταίρους σε μια νέα κυβέρνηση. Το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά SPD ή το ακροαριστερό Stacilo! μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις, καθώς και τα δύο κόμματα ζητούν αποχώρηση της Τσεχίας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Ορισμένοι αναλυτές ωστόσο εκτιμούν ότι ο Μπάμπις δεν θα ρισκάρει τη ρήξη με τη Δύση, καθώς η χώρα εξαρτάται από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Αντίθετα, πιο μετριοπαθείς συμμαχίες με τμήμα της σημερινής κεντροδεξιάς ή τους Φιλελεύθερους Πειρατές φαίνονται προς το παρόν απίθανες, λόγω της σφοδρής προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Όπως εξηγεί το Reuters, ενδεχόμενη επιστροφή του Μπάμπις εντάσσεται στο γενικότερο κύμα ανόδου αντιφιλελεύθερων ηγετών στην Ευρώπη, γεγονός που προβληματίζει τις Βρυξέλλες. «Μπορεί να κερδίσουμε έναν αντιφιλελεύθερο και να χάσουμε έναν άλλον», σχολίασε Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπονοώντας ότι το μέλλον της ΕΕ θα εξαρτηθεί από το ποιος τελικά θα επικρατήσει στο εσωτερικό της.

