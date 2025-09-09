Διασυνοριακό δίκτυο κατασκοπείας της Λευκορωσίας «διέλυσαν» η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία

Ένα διασυνοριακό δίκτυο κατασκόπων που δημιουργούσε η Λευκορωσία στην Ευρώπη διαλύθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (08/09) η τσεχική υπηρεσία αντικατασκοπείας.

Η τσεχική υπηρεσία, γνωστή και ως BIS, ανέφερε σε δήλωσή της ότι μια ομάδα ευρωπαίων πρακτόρων ανακάλυψε κατασκόπους της υπηρεσίας ασφαλείας KGB της Λευκορωσίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η BIS ανέφερε ότι μεταξύ αυτών ήταν και ένας πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Μολδαβίας (SIS), ο οποίος παρέδωσε απόρρητες πληροφορίες στην KGB.

Οι Τσέχοι απέλασαν επίσης έναν Λευκορώσο πράκτορα που δραστηριοποιούνταν υπό την κάλυψη διπλωμάτη. Στον εν λόγω πράκτορα δόθηκε προθεσμία 72 ωρών για να εγκαταλείψει την Τσεχική Δημοκρατία, σύμφωνα με δήλωση του Τσεχικού Υπουργείου Εξωτερικών τη Δευτέρα.

Η τσεχική υπηρεσία ανέφερε ότι η Λευκορωσία κατάφερε να δημιουργήσει το δίκτυο επειδή οι διπλωμάτες της μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις εχθρικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, πρέπει να περιορίσουμε την κυκλοφορία των διαπιστευμένων διπλωματών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εντός της ζώνης Σένγκεν», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της BIS, Michal Koudelka.

Η υπηρεσία δεν έδωσε αμέσως περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ρουμανική υπηρεσία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, DIICOT, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (08/09) ότι εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης για έναν 47χρονο ύποπτο με την κατηγορία της προδοσίας. Ο ύποπτος κατείχε διευθυντικές θέσεις στην υπηρεσία SIS της Μολδαβίας. Ο ύποπτος φέρεται να αποκάλυψε κρατικά μυστικά σε αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών της Λευκορωσίας, τα οποία πιθανόν «θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», δήλωσε η DIICOT.

Η ρουμανική υπηρεσία πρόσθεσε ότι, μεταξύ 2024 και 2025, ο ύποπτος από τη Μολδαβία – ο οποίος δεν κατονομάστηκε – συναντήθηκε δύο φορές με Λευκορώσους κατασκόπους στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας και ότι υπάρχει «εύλογη υποψία» ότι οι συναντήσεις αφορούσαν τη «μεταβίβαση οδηγιών» και την ανταλλαγή πληρωμών για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η διεξαγόμενη διεθνής έρευνα εποπτεύεται από την υπηρεσία δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurojust.

Η Λευκορωσία διοικείται από τον πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας ως βάση για την πλήρη εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και αργότερα επέτρεψε την ανάπτυξη ρωσικών τακτικών πυρηνικών πυραύλων.

