Κλείνει η «γέφυρα των αυτοκτονιών» μετά από ρεκόρ θυμάτων σε φαράγγι στο Νέο Μεξικό

Οι αρχές στο Νέο Μεξικό αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη «γέφυρα των αυτοκτονιών» Rio Grande Gorge για πεζούς, καθώς καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ θυμάτων μέσα στο 2025. Μόνο τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, τρεις άνθρωποι έδωσαν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας από το σημείο.

Την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, η αστυνομία ανέσυρε από τον γκρεμό βάθους 183 μέτρων τη σορό ενός 15χρονου αγοριού, του έκτου θύματος φέτος. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ένας 60χρονος βετεράνος του αμερικανικού στρατού, που έπασχε από μετατραυματικό στρες, οδήγησε 15 ώρες από το Τέξας για να αυτοκτονήσει στη γέφυρα. Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε βρεθεί εκεί και ένας άνδρας από το Αλμπουκέρκι.

Τοπόσημο και «μαγνήτης» θανάτου

Η χαλύβδινη γέφυρα, μήκους 390 μέτρων, δεσπόζει πέντε μίλια βορειοδυτικά του Τάος. Κατασκευάστηκε πριν από 50 χρόνια και έχει εμφανιστεί σε ταινίες και διαφημίσεις. Ωστόσο, εκτός από τουρίστες, προσελκύει και ανθρώπους που αναζητούν έναν τρόπο να βάλουν τέλος στη ζωή τους, καθώς η πτώση από 600 πόδια (183 μ.) είναι μοιραία.

«Το κλείσιμο για πεζούς είναι μια αρχή», δήλωσε ο σερίφης Στιβ Μιέρα, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοκτονίες φέτος βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ. Η γέφυρα θα ανοίξει ξανά όταν εγκατασταθούν αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας.

«Κάνουμε πολύ εύκολο τον θάνατο»

Η ακτιβίστρια για την πρόληψη αυτοκτονιών, Άσλεϊ Ρέσλερ, τόνισε ότι την υπάρχουσα μπάρα ύψους 1,2 μέτρων είναι πανεύκολο να την περάσει κανείς. «Κάνουμε τη διαδικασία υπερβολικά εύκολη. Αν υπήρχε εμπόδιο, ίσως να είχε σωθεί αυτό το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.

Στις ΗΠΑ, πολλά αντίστοιχα σημεία έχουν ενισχυθεί με δίχτυα ή ψηλά κιγκλιδώματα. Στη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ στο Σαν Φρανσίσκο, ένα προστατευτικό δίχτυ μείωσε τις αυτοκτονίες κατά 73% το 2024, ενώ στη γέφυρα Sunshine Skyway στη Φλόριντα, μετά την τοποθέτηση κάθετου δικτύου ύψους 3,3 μέτρων, οι θάνατοι μειώθηκαν στο ένα τέταρτο.

Σχέδια για ενίσχυση της γέφυρας

Όπως μεταδίδει το Reuters, στη γέφυρα του Ρίο Γκράντε υπάρχουν ήδη τηλεφωνικοί θάλαμοι άμεσης βοήθειας, ενώ πρόσφατα αυξήθηκε και ο αριθμός των φρουρών ασφαλείας. Μελέτη του 2018 είχε δείξει ότι η κατασκευή θα χρειαστεί ενίσχυση για να μπορέσει να υποστηρίξει επιπλέον βάρος από δίχτυα ή φράχτες.

Ο υπουργός Μεταφορών του Νέου Μεξικού, Ρικ Σέρνα, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με μηχανικούς για επικαιροποίηση της μελέτης, ώστε να προχωρήσει η τοποθέτηση μόνιμων μέτρων ασφαλείας.

