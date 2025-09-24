Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Μέγιστη υποκρισία να κατηγορεί άλλους για εγκλήματα της Τουρκίας»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταλογίζει «μέγιστη υποκρισία» στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας απόψε (24/09) στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Κύπριος πρόεδρος κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να τερματίσει την κατοχή, υποστηρίζοντας ότι «από αυτό εδώ το βήμα, ο κ. Ερντογάν διακήρυσσε προς όλο τον κόσμο την ειρήνη και την υπευθυνότητα. Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η Τουρκία διαπράττει καθημερινά», ενώ, κατήγγειλε «επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία στον μέγιστο βαθμό».

Η Κύπρος είναι «πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή», σημείωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα της περιφερειακής της συμβολής και εξηγώντας πως ανάμεσα σ’ άλλα η Κύπρος έχει παράσχει υποδομή και υποστήριξη για την εκκένωση ξένων υπηκόων από περιοχές σύγκρουσης, όπως το Σουδάν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και το Ιράν.

Επιπλέον, η κυπριακή κυβέρνηση ανέπτυξε τον θαλάσσιο διάδρομο «Αμάλθεια» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, όπως σημείωσε.

«Η θαλάσσια οδός ενεργοποιήθηκε εκ νέου την προηγούμενη εβδομάδα», επεσήμανε ακόμη ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Υποδεικνύοντας την ανάγκη τα κράτη – μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να λάβουν θαρραλέες αποφάσεις έναντι των διεθνών εξελίξεων, ο πρόεδρος της Κύπρου παρουσίασε το νησί ως παράδειγμα υπευθυνότητας, ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι αυτή την υπευθυνότητα η Κυπριακή Δημοκρατία θα την επιδείξει και κατά την επικείμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.