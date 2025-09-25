Παιδικός σταθμός ζήτησε από γονείς να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ για τις ζωγραφιές των παιδιών τους

Σκοπός της πώλησης των παιδικών ζωγραφιών ήταν η συγκέντρωση χρημάτων, καθώς ο υπερχρεωμένος παιδικός σταθμός ανακοίνωσε ότι τα έσοδα θα αξιοποιούνταν για την κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεων

Παιδικός σταθμός ζήτησε από γονείς να πληρώσουν χιλιάδες ευρώ για τις ζωγραφιές των παιδιών τους
Πόσο θα δίνατε για να αποκτήσετε τα έργα τέχνης του παιδιού σας; Αυτό το ερώτημα τέθηκε σε δεκάδες οικογένειες από έναν παιδικό σταθμό της Αυστραλίας, όταν τους ζητήθηκε το ποσό των 2.200 αυστραλιανών δολαρίων (περίπου 1.400 δολάρια ΗΠΑ ή 1.000 λίρες) για να πάρουν στο σπίτι τους έναν φάκελο με τις ζωγραφιές των παιδιών τους.

Οι φάκελοι περιείχαν ζωγραφιές, μαζί με φωτογραφίες των παιδιών εν δράσει — δημιουργίες που μόνο ένας γονιός θα μπορούσε να εκτιμήσει πραγματικά. Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η συγκέντρωση χρημάτων, καθώς ο υπερχρεωμένος παιδικός σταθμός ανακοίνωσε ότι τα έσοδα θα αξιοποιούνταν για την κάλυψη ανεξόφλητων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών προς τους εκπαιδευτικούς.

Το κέντρο Craigslea Community Kindergarten and Preschool στο Μπρίσμπεϊν είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα όταν διεκόπη η χρηματοδότηση εν μέσω ελέγχου για τη διοίκησή του.

Η ασυνήθιστη αυτή απαίτηση εξόργισε γονείς και κοινή γνώμη στο Κουίνσλαντ, με τον δήμαρχο να χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία «συναισθηματικό εκβιασμό», ενώ οι ρυθμιστικές αρχές προχώρησαν σε παρέμβαση. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας γονιός επιχείρησε τη νύχτα να πάρει πίσω τη συλλογή του παιδιού του, με την αστυνομία να ερευνά το περιστατικό ως πιθανή διάρρηξη.

Αναστολή χρηματοδότησης και έρευνα στον παιδικό σταθμό

Τα γεγονότα είχαν ήδη οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ γονέων και διοίκησης, ενώ η εθελοντική επιτροπή που διαχειριζόταν τον σταθμό σχεδόν διαλύθηκε μετά τη μαζική παραίτηση του προεδρείου, αφήνοντας μοναδικό υπεύθυνο τον ταμία, που διόρισε προσωρινό προσωπικό και οδήγησε πολλούς γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από το κέντρο. Οι καταγγελίες για μονοπρόσωπη διοίκηση ενεργοποίησαν την αναστολή της χρηματοδότησης και την έναρξη έρευνας.

Σε ενημερωτικό email προς τους γονείς, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι το κέντρο αδυνατεί να εξυπηρετήσει τα χρέη του οδηγώντας σε εθελοντική εκκαθάριση, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε ανακοίνωση για την πρόθεση πώλησης των portfolio των παιδιών σε υψηλές τιμές, με προτροπή στους διαφωνούντες να απαντήσουν ηλεκτρονικά.

Η αντίδραση των γονέων ήταν έντονη, με χαρακτηριστικά σχόλια πως «είναι εντελώς παράλογο. Δεν έχω λόγια», ενώ όταν μητέρα πήρε τα έργα χωρίς να πληρώσει το απαιτούμενο ποσό, ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Τι απέγιναν τελικά οι ζωγραφιές των παιδιών

Η υπόθεση προκάλεσε ευρύτατη κοινωνική κατακραυγή, με τον πρωθυπουργό του Κουίνσλαντ να χαρακτηρίζει την απαίτηση «λάθος σε όλα τα επίπεδα», ενώ εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας διαβεβαίωσε πως οι γονείς έχουν νομικό δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία των παιδιών τους με βάση τους κανονισμούς.

Αργότερα, το υπουργείο και ο κεντρικός φορέας C&K ανακοίνωσαν επιτυχή επιχείρηση ανάκτησης των portfolio, τα οποία παραδόθηκαν στους γονείς δωρεάν. Εκπρόσωπος της C&K καταδίκασε κάθε πρακτική που απαιτεί πληρωμή για τα έργα των παιδιών.

