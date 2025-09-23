Αυστραλία: Ζήτησαν από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η καταγγελία της 44χρονης κωμικού και ραδιοφωνικής παραγωγού Νίκι Όσμπορν, σύμφωνα με την οποία υπάλληλος του lounge της αεροπορικής εταιρείας Qantas στο αεροδρόμιο Μπρίσμπεϊν της ζήτησε να καλύψει το ντεκολτέ της προκειμένου να μην προσβληθούν «άλλοι πολιτισμοί» που βρίσκονταν στον χώρο.

Η Όσμπορν είχε προγραμματίσει επαγγελματικό ταξίδι πριν από λίγες ημέρες προς τα νησιά Γουίτσάντεϊ και - όπως περιέγραψε - η παρατήρηση έγινε μπροστά σε άνδρα συνάδελφό της, προκαλώντας της «σοκ, αμηχανία, ταπείνωση και θυμό». Η ίδια φορούσε λευκό tailored σορτς, πλεκτή ζακέτα και ροζ κορμάκι, ωστόσο, σύμφωνα με την υπάλληλο, η εμφάνισή της ενδεχομένως να θεωρηθεί προκλητική.

«Με έπιασε από το χέρι και είπε: “Είμαι θαυμάστριά σας, αλλά πρέπει να κουμπώσετε τη ζακέτα σας για να καλύψετε το στήθος σας”», αποκάλυψε η παρουσιάστρια. Όπως σημείωσε, το lounge τη στιγμή της παρατήρησης εκτός από μερικούς εργάτες και μια μητέρα ήταν κατά τα άλλα άδειο.

Η Όσμπορν υποστήριξε ότι δίνει πάντα προσοχή στην εμφάνισή της ώστε να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω ντεκολτέ; Ναι. Το είχα καλύψει; Ναι. Ήταν αρκετό; Προφανώς όχι!».

Το συγκεκριμένο περιστατικό μονοπώλησε το ενδιαφέρον και στα αυστραλιανά ραδιόφωνα, όπου κάποιοι ακροατές έκαναν λόγο για «σκουπίδια» που δεν χωρούν στο lounge, με την ίδια να διερωτάται: «Είμαι εγώ σκουπίδι τώρα;».

Η απάντηση της Qantas και το dress code

Σύμφωνα με την Όσμπορν, στη συνέχεια της δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Qantas ότι παρόμοιο περιστατικό δεν θα ξανασυμβεί, αν και η επικοινωνία αυτή την άφησε με ακόμα χειρότερα συναισθήματα, καθώς την ανέκριναν για το κάθε κομμάτι που φορούσε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει στόχο να έρθει σε αντιπαράθεση με την αεροπορική εταιρεία, δηλώνοντας πως εξακολουθεί να την προτιμά, αλλά θα διατηρήσει τη δική της κρίση για τα ενδύματά της, αποφεύγοντας στο εξής το lounge.

Από την πλευρά της, η Qantas τόνισε πως στόχος της είναι η επίσκεψη στα lounges να αποτελεί ευχάριστη εμπειρία για όλους, γι’ αυτό ζητά να τηρούνται οι ενδυματολογικοί κανόνες “smart casual”. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η πρόθεση της ομάδας στη συγκεκριμένη περίσταση δεν ήταν να προκαλέσει δυσφορία στην Όσμπορν.

