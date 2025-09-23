Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

Την ώρα που οι περισσότεροι συνομήλικοί του ασχολούνται με το κυλικείο του δημοτικού, τις παιδικές χαρές και τα σχολικά λεωφορεία, ο Άιντεν Γουίλκενς έχει βάλει πλώρη για κάτι εντελώς διαφορετικό.

Ο 9χρονος από την Πενσυλβάνια έχει ήδη ξεκινήσει σπουδές στο κολέγιο —και μάλιστα ζει με την οικογένειά του σε μια πόλη που λέγεται... Collegeville.

Ο Άιντεν είναι ο νεότερος φοιτητής που γράφτηκε ποτέ στο Ursinus College και παρακολουθεί μαθήματα ανατομίας και χημείας, τομείς που ταιριάζουν απόλυτα σε ένα παιδί που έδειξε ξεχωριστές ικανότητες από πολύ μικρή ηλικία.

Η μητέρα του, Βερόνικα, θυμάται ότι διάβαζε πινακίδες και διόρθωνε προτάσεις μόλις άρχισε να μιλάει. Αντί να κολλάει στην τηλεόραση με παιδικά, προτιμούσε να βλέπει βίντεο με λεπτομερείς ανατομικές απεικονίσεις του εγκεφάλου.

Έχει τη δυνατότητα να λύνει αλγεβρικές εξισώσεις εδώ και χρόνια, ενώ πέρασε τις εξετάσεις για το πρόγραμμα χαρισματικών μαθητών του λυκείου μόλις στα έξι του. Ένα χρόνο αργότερα γράφτηκε στο λύκειο και σήμερα είναι ήδη μαθητής της Β΄ Λυκείου στο Reach Cyber Charter School.

Στόχος να χειρουργεί παιδιά

Ο μικρός Άιντεν παρακολουθεί μαθήματα στο κολέγιο τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ τις υπόλοιπες μέρες δουλεύει πάνω στην ύλη του λυκείου. Ο στόχος του είναι ξεκάθαρος: να γίνει παιδονευροχειρουργός.

«Ο λόγος που θέλω να το κάνω είναι γιατί μ’ αρέσει να βοηθάω παιδιά στην ηλικία μου», είπε στο NBC Φιλαδέλφειας. «Με στεναχωρεί να βλέπω συνομήλικούς μου με νευρολογικές δυσκολίες και θέλω να τους βοηθήσω».

Αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, δεν αποκλείεται να γράψει ιστορία. Σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες, το ρεκόρ του νεότερου γιατρού ανήκει στον Μπαλαμουράλι Αμπάτι, που αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Mount Sinai της Νέας Υόρκης το 1995, σε ηλικία 17 ετών και 294 ημερών.

Ο Άιντεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ορόσημο, αλλά ακόμα κι αν δεν το κάνει, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και κυρίως έχει εμπνεύσει. «Αυτό που θέλω να κρατήσουν οι άνθρωποι από την ιστορία μου είναι ότι το μόνο που χρειάζεται είναι δουλειά για να πετύχεις ό,τι θέλεις», λέει ο 9χρονος φοιτητής.