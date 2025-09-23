ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

«Έπρεπε να γίνει ο σούπερμαν των γονιών του»

Newsbomb

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

Ο 9χρονος Μπράνσον. 

GoFundMe
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα 9χρονο αγόρι στην Οκλαχόμα διέσωσε τους γονείς του από σοβαρό ατύχημα όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε το αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Ήταν τον Απρίλιο όταν ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν την πόλη που μένει η οικογένεια Μπέικερ, με τον Γουέιν και Λίντι, τους γονείς, να οδηγούν προς ένα καταφύγιο μαζί με τον γιο τους όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό.

Ένας ανεμοστρόβιλος ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση ενάμιση χιλιομέτρου περίπου άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση και έπληξε το όχημα των Μπέικερ. Το φορτηγάκι τους ανατράπηκε και ένα δέντρο έπεσε πάνω του, παγιδεύοντας τα μπροστινά καθίσματα κάτω από το βάρος του.

Μέσα στο αυτοκίνητο, ο Γουέιν και η Λίντι υπέστησαν κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη, τα πλευρά και τα χέρια, αλλά στα πίσω καθίσματα, ο 9χρονος Μπράνσον βγήκε αλώβητος. Βγήκε από το φορτηγό και έτρεξε για ενάμιση χιλιόμετρο στο δρόμο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος από τους ανέμους, μέχρι που βρήκε ένα σπίτι που οι κάτοικοί του δεν το είχαν εκκενώσει, και οι οποίοι μπόρεσαν να τον βοηθήσουν, σημειώνει το CBS News.

«Άκουσα ένα "ντινγκ ντινγκ ντινγκ" σαν χαλάζι ή πέτρες να χτυπούν το παρμπρίζ, μετά ένα μεγάλο κρότο και το τηλέφωνο έσβησε», είπε στο κανάλι ο αδελφός του Γουέιν, Τζόνι, ο οποίος μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πατέρα του Μπράνσον την ώρα που τους χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος.

Ο Τζόνι και η σύντροφός του έσπευσαν στο σημείο, αλλά με τόσα συντρίμμια και καλώδια ρεύματος να έχουν πέσει κατά μήκος των δρόμων, η πρόοδος ήταν αργή. Το φορτηγό ήταν τόσο κατεστραμμένο από το ατύχημα που ο Τζόνι δεν ήταν σίγουρος αν ανήκε στον Γουέιν, μέχρι που άκουσε φωνές από μέσα.

«Πρέπει να σώσω τους γονείς μου»

Λίγο μετά, ο Μπράνσον, που είχε τρέξει ενάμιση χιλιόμετρο σε δέκα λεπτά, επέστρεψε με έναν γείτονα και μαζί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τον Γουέιν και τη Λίντι, πριν φθάσουν στο σημείο το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τους γονείς στο OU Medical Center.

«Το τελευταίο πράγμα που τους είπε ο Μπράνσον ήταν: «Μαμά, μπαμπά, σας παρακαλώ, μην πεθάνετε, θα γυρίσω»», θυμάται ο Τζόνι. «... Έπρεπε να γίνει ο σούπερμαν των γονιών του... Είπε: «Πρέπει να σώσω τους γονείς μου».

Ο Γουέιν και η Λίντι είναι εργολάβοι και οι τραυματισμοί τους άφησαν αβέβαιους ως προς τη μελλοντική τους ικανότητα να συνεχίσουν την εργασία τους. Ένας φίλος της οικογένειας δημιούργησε μια καμπάνια GoFundMe για να βοηθήσει στην πληρωμή των ιατρικών τους εξόδων και στην αντικατάσταση του φορτηγού, η οποία μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 100.000 δολαρίων.

Τον Μάιο, ο Μπράνσον και ο Γούειν μίλησαν στο Good Morning America για την δοκιμασία που πέρασαν. Ο νεαρός παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε πολύ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι πατέρας», είπε ο Γουέιν, ο οποίος έδωσε τη συνέντευξη φορώντας κολάρο. «Ένας γιος που μπορεί να δεχτεί μια τέτοια πρόκληση δείχνει ότι θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε».

Σε μια ενημέρωση της καμπάνιας του GoFundMe τον Ιούλιο αποκαλύφθηκε ότι ο Γουέιν έχει αναρρώσει σημαντικά και μπόρεσε να επιστρέψει στη δουλειά, ενώ και η Λίντι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά χρειάζεται ακόμα μια δεύτερη εγχείρηση στο δεξί της χέρι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Εκατοντάδες επιβατικά και μαχητικά αεροσκάφη θα αγοράσει η Τουρκία από τις ΗΠΑ

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της 4ης δόσης – Πότε καταβάλλεται

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Επί 2,5 χρόνια δεν υπάρχει αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση νεκρού

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μέλλον των σπιτιών; Αεροσωλήνες για εξοικονόμηση νερού βάζουν στην Αγγλία

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

08:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μεγαλείο με τη σφραγίδα του Παύλου Γιαννακόπουλου!

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Χωρίς παύση οι μεταναστευτικές ροές - Σχεδόν 150 μετανάστες διασώθηκαν σε 24 ώρες

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν η κυκλοφορία σε Κηφισό, Κηφισίας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

08:33ΚΟΣΜΟΣ

Πενσυλβάνια: 9χρονος πάει στο κολέγιο για να γίνει παιδονευροχειρουργός

08:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εισβολή με εμβολισμούς στον Ασπρόπυργο – Άγνωστοι προσπάθησαν να κλέψουν χρηματοκιβώτιο

08:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Sinclair Broadcast Group δεν θα προβάλλει το «Jimmy Kimmel Live»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για την κακοκαιρία - «Είναι αρκετά επικίνδυνη»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Αυτό είναι το ποσό για το οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της - Πόσα είναι τα χρήματα που θα επιστρέψει στο κράτος

07:39ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η ΕΕ σφίγγει τα μέτρα και ετοιμάζεται να απαγορεύσει αυτοκίνητα - Ποια μοντέλα τελειώνουν

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb - Καισαριανή: Οδηγός «ψέκασε» με σπρέι πιπεριού πατέρα και ανήλικο παιδί στη μέση του δρόμου

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αεροπορική εταιρεία ζήτησε από 44χρονη να καλύψει το ντεκολτέ της για να μην «προσβάλει άλλους πολιτισμούς»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι ο μπακλαβάς: Το γλυκό που διχάζει Ελλάδα και Τουρκία

08:02ΚΟΣΜΟΣ

«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες - Χιλιάδες κόσμου πούλησε τις περιουσίες τους

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη - Πώς θα ρυθμίζονται τα χρέη

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

00:08ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

07:10LIFESTYLE

«Μίστερ Μπούτιας»: Πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η εμβληματική μορφή της cult τηλεόρασης

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη στη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της - Τι είπε για τον συνεργό της - Οι επόμενες κινήσεις της

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το «σπίτι της Τουρκίας» αξίας 300 εκατ. δολαρίων που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ηλικιωμένη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 20χρονος φοιτητής - Έπεσε από φωταγωγό πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ