ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τους γονείς του από ανεμοστρόβιλο

Ένα 9χρονο αγόρι στην Οκλαχόμα διέσωσε τους γονείς του από σοβαρό ατύχημα όταν ανεμοστρόβιλος χτύπησε το αυτοκίνητο που επέβαιναν.

Ήταν τον Απρίλιο όταν ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν την πόλη που μένει η οικογένεια Μπέικερ, με τον Γουέιν και Λίντι, τους γονείς, να οδηγούν προς ένα καταφύγιο μαζί με τον γιο τους όταν συνέβη το τρομακτικό περιστατικό.

Ένας ανεμοστρόβιλος ο οποίος βρισκόταν σε απόσταση ενάμιση χιλιομέτρου περίπου άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση και έπληξε το όχημα των Μπέικερ. Το φορτηγάκι τους ανατράπηκε και ένα δέντρο έπεσε πάνω του, παγιδεύοντας τα μπροστινά καθίσματα κάτω από το βάρος του.

Μέσα στο αυτοκίνητο, ο Γουέιν και η Λίντι υπέστησαν κατάγματα στον αυχένα, την πλάτη, τα πλευρά και τα χέρια, αλλά στα πίσω καθίσματα, ο 9χρονος Μπράνσον βγήκε αλώβητος. Βγήκε από το φορτηγό και έτρεξε για ενάμιση χιλιόμετρο στο δρόμο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος από τους ανέμους, μέχρι που βρήκε ένα σπίτι που οι κάτοικοί του δεν το είχαν εκκενώσει, και οι οποίοι μπόρεσαν να τον βοηθήσουν, σημειώνει το CBS News.

«Άκουσα ένα "ντινγκ ντινγκ ντινγκ" σαν χαλάζι ή πέτρες να χτυπούν το παρμπρίζ, μετά ένα μεγάλο κρότο και το τηλέφωνο έσβησε», είπε στο κανάλι ο αδελφός του Γουέιν, Τζόνι, ο οποίος μιλούσε στο τηλέφωνο με τον πατέρα του Μπράνσον την ώρα που τους χτύπησε ο ανεμοστρόβιλος.

Ο Τζόνι και η σύντροφός του έσπευσαν στο σημείο, αλλά με τόσα συντρίμμια και καλώδια ρεύματος να έχουν πέσει κατά μήκος των δρόμων, η πρόοδος ήταν αργή. Το φορτηγό ήταν τόσο κατεστραμμένο από το ατύχημα που ο Τζόνι δεν ήταν σίγουρος αν ανήκε στον Γουέιν, μέχρι που άκουσε φωνές από μέσα.

«Πρέπει να σώσω τους γονείς μου»

Λίγο μετά, ο Μπράνσον, που είχε τρέξει ενάμιση χιλιόμετρο σε δέκα λεπτά, επέστρεψε με έναν γείτονα και μαζί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τον Γουέιν και τη Λίντι, πριν φθάσουν στο σημείο το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τους γονείς στο OU Medical Center.

«Το τελευταίο πράγμα που τους είπε ο Μπράνσον ήταν: «Μαμά, μπαμπά, σας παρακαλώ, μην πεθάνετε, θα γυρίσω»», θυμάται ο Τζόνι. «... Έπρεπε να γίνει ο σούπερμαν των γονιών του... Είπε: «Πρέπει να σώσω τους γονείς μου».

Ο Γουέιν και η Λίντι είναι εργολάβοι και οι τραυματισμοί τους άφησαν αβέβαιους ως προς τη μελλοντική τους ικανότητα να συνεχίσουν την εργασία τους. Ένας φίλος της οικογένειας δημιούργησε μια καμπάνια GoFundMe για να βοηθήσει στην πληρωμή των ιατρικών τους εξόδων και στην αντικατάσταση του φορτηγού, η οποία μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 100.000 δολαρίων.

Τον Μάιο, ο Μπράνσον και ο Γούειν μίλησαν στο Good Morning America για την δοκιμασία που πέρασαν. Ο νεαρός παραδέχτηκε ότι φοβήθηκε πολύ.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος που είμαι πατέρας», είπε ο Γουέιν, ο οποίος έδωσε τη συνέντευξη φορώντας κολάρο. «Ένας γιος που μπορεί να δεχτεί μια τέτοια πρόκληση δείχνει ότι θα έκανε τα πάντα για οποιονδήποτε».

Σε μια ενημέρωση της καμπάνιας του GoFundMe τον Ιούλιο αποκαλύφθηκε ότι ο Γουέιν έχει αναρρώσει σημαντικά και μπόρεσε να επιστρέψει στη δουλειά, ενώ και η Λίντι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, αλλά χρειάζεται ακόμα μια δεύτερη εγχείρηση στο δεξί της χέρι.

