«The Rapture»: Πάστορας προφήτευσε το τέλος του κόσμου σε λίγες ώρες και προκάλεσε... χάος

Ανησυχία έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες μια προφητεία που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα και συνδέεται με το λεγόμενο «The Rapture», τη χριστιανική διδασκαλία για τη Δευτέρα Παρουσία. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό ενός Νοτιοαφρικανού πάστορα, ο Θεός θα «μαζέψει τους πιστούς Του» από τον κόσμο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες που συμπίπτουν με το εβραϊκό Ρος Χασανά, τη Γιορτή των Σαλπίγγων.

Τι είναι το «The Rapture»

Το «The Rapture» περιγράφεται ως το γεγονός κατά το οποίο οι χριστιανοί θα αναληφθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Χριστό. Η προφητεία βασίζεται σε αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη, όπως στην Α΄ Θεσσαλονικείς 4:13-17, όπου αναφέρεται πως «οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι» και έπειτα «όσοι ζουν θα αρπαχτούν μαζί τους μέσα στα σύννεφα για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα».

Οι υποστηρικτές αυτής της ερμηνείας πιστεύουν ότι πρόκειται για το πρώτο από δύο στάδια της Δευτέρας Παρουσίας. Ωστόσο, η ίδια η Αγία Γραφή ξεκαθαρίζει πως «περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς γνωρίζει» (Κατά Ματθαίον 24:36), γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όσους ορίζουν ημερομηνίες.

Ο πανικός στα κοινωνικά δίκτυα

Η φημολογία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Χρήστες στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες ισχυρίζονται πως πούλησαν τα αυτοκίνητά τους, παραιτήθηκαν από τις δουλειές τους ή χάρισαν τις περιουσίες τους, πιστεύοντας ότι δεν θα τις χρειάζονται μετά τις 23 Σεπτεμβρίου.

Μια γυναίκα, μάλιστα, υποστήριξε σε βίντεο ότι «έχει ήδη μεταβιβάσει το σπίτι της» και ετοιμάζεται να φύγει για «τον ουράνιο πατέρα της». Κάποιοι αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ, όπως ο κωμικός Kevin Fredericks, που επισήμανε: «Αν δεν ξέρουμε ούτε σε ποια ζώνη ώρας θα συμβεί, πώς μπορούμε να βάζουμε στο ημερολόγιο το τέλος του κόσμου;».

Οι αντιδράσεις των χριστιανών

Στην κοινότητα των πιστών, πολλοί διαχωρίζουν τη θέση τους από τέτοιες προβλέψεις. Χρήστες στο Reddit υπενθυμίζουν πως ο ίδιος ο Χριστός είχε πει ότι «πολλοί ψευδοπροφήτες θα ξεσηκωθούν και θα πλανήσουν πολλούς» (Κατά Ματθαίον 24:11). Τονίζουν ότι η ιστορία είναι γεμάτη αποτυχημένες προφητείες, από το Y2K μέχρι το 2012, και καλούν τους χριστιανούς να μη βασίζουν την πίστη τους σε «αστρολογικά σχήματα και αριθμολογίες».

«Δεν μπορούμε να επιταχύνουμε το σχέδιο του Θεού με ημερομηνίες», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής, προσθέτοντας: «Η ουσία είναι να ζούμε με πίστη, προσμονή και ετοιμότητα, χωρίς να χάνουμε το κέντρο μας, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς».

Μια ακόμη αποτυχημένη προφητεία;

Αν και οι ιστορίες για το τέλος του κόσμου πάντα συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, η πραγματικότητα είναι ότι καμία μέχρι σήμερα δεν έχει επαληθευτεί. Όπως τονίζουν θεολόγοι, ο Χριστιανισμός δεν στηρίζεται στον φόβο της καταστροφής αλλά στην προσδοκία της αιώνιας ζωής.

Το πιθανότερο είναι πως και αυτή η ημερομηνία θα περάσει χωρίς «σεισμούς και τυμπανοκρουσίες». Μέχρι τότε, οι συζητήσεις για το «The Rapture» θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο – αλλά και τις θεωρίες συνωμοσίας.

Η Αρπαγή των πιστών και η προέλευσή της

Η Αρπαγή των πιστών (The Rapture) είναι μια εσχατολογική διδασκαλία που υιοθετείται από ορισμένους Χριστιανούς, κυρίως στο πλαίσιο του αμερικανικού ευαγγελισμού. Σύμφωνα με αυτήν, στα έσχατα χρόνια όλοι οι νεκροί χριστιανοί θα αναστηθούν και, μαζί με τους ζωντανούς πιστούς, θα αναληφθούν «στα σύννεφα, για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα». Η διδασκαλία αυτή εντάσσεται στο ρεύμα του διασχιστικού προχιλιασμού, μιας φουτουριστικής θεολογικής σχολής που θεωρεί πολλές βιβλικές προφητείες ακόμη ανεκπλήρωτες και τοποθετημένες στο μέλλον.

Η ιδέα της Αρπαγής των πιστών δεν συναντάται στην ιστορική Χριστιανοσύνη και θεωρείται σχετικά πρόσφατη. Εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1830, κυρίως μέσα από τις αναλύσεις και τις μεταφράσεις της Αγίας Γραφής που έκανε ο Τζον Νέλσον Ντάρμπι. Από τότε υιοθετήθηκε ευρέως από θεολόγους του αμερικανικού φονταμενταλισμού. Ο όρος προέρχεται από την Πρώτη Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, όπου χρησιμοποιείται το ελληνικό ρήμα «ἁρπάζω», που σημαίνει «αρπάζω» ή «συλλαμβάνω».

Οι περισσότερες χριστιανικές ομολογίες δεν υιοθετούν τη θεολογία της Αρπαγής των πιστών. Προσεγγίζουν διαφορετικά την αναφορά στην Πρώτη προς Θεσσαλονικείς, ερμηνεύοντας τη «συνάντηση με τον Κύριο στον αέρα» ως την τελική συνάθροιση των εκλεκτών αμέσως μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Απορρίπτουν, έτσι, την ιδέα ότι θα μείνει πίσω ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας για να περάσει μια εκτεταμένη περίοδο Θλίψης.

Ο όρος «rapture» προέρχεται από τη μεσαιωνική λατινική λέξη raptura, που σημαίνει «αρπαγή» ή «απαγωγή», και ανάγεται στο λατινικό raptus, που σημαίνει «μεταφορά, σύλληψη».

Στα ελληνικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, στην Α΄ Θεσσαλονικείς 4:17, συναντούμε το ρήμα «ἁρπαγησόμεθα» (θα αρπαγούμε). Η ρίζα είναι το ρήμα «ἁρπάζω», που σημαίνει «αρπάζω» ή «παίρνω με βία». Η ίδια χρήση απαντά και σε άλλα σημεία, όπως στις Πράξεις 8:39, στη Β΄ Κορινθίους 12:2-4 και στην Αποκάλυψη 12:5.