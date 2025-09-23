Αυστραλία: Έπειτα από τρεις δεκαετίες ο «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του

Ο 61χρονος πλέον «βιαστής του Μουρ Παρκ» βρέθηκε αντιμέτωπος με 36 κατηγορίες για εγκλήματα που διέπραξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Newsbomb

Αυστραλία: Έπειτα από τρεις δεκαετίες ο «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του
Flickr
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά από τρεις δεκαετίες που μπόρεσε και διέφυγε από τον νόμο, ο 61χρονος πλέον «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του για πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες της αυστραλιανής πόλης στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπειτα από σημαντική πρόοδο της αστυνομίας σε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση τριάντα ετών.

Ο Γκλεν Γκάρι Κάμερον συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σίδνεϊ τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού οι ντετέκτιβ επανεξέτασαν τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο Κάμερον έχει πλέον παραδεχθεί την ενοχή του σε περισσότερες από δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 11 κατηγοριών για βιασμό με χρήση όπλου ως απειλή, για επιθέσεις σε οκτώ γυναίκες μεταξύ 1991 και 1993.

Ο Κάμερον, που αποκαλούταν «Νυχτερινός Κυνηγός» του Σίδνεϊ και «Βιαστής του Μουρ Παρκ» στις ειδήσεις της εποχής, αναμένεται να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το BBC.

Μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο, η ταυτότητα του Κάμερον κρατήθηκε μυστική λόγω απαγόρευσης δημοσιοποίησης, και έγινε γνωστή μόλις τρεις μήνες αργότερα.

Από τις 36 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του για 13 από αυτές, όταν εμφανίστηκε στο τοπικό δικαστήριο Downing Centre στο Σίδνεϊ μέσω βιντεοσύνδεσης την Τρίτη (23/09).

Εννέα κατηγορίες αποσύρθηκαν και οι υπόλοιπες 14 θα ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή της ποινής, σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC.

Οι τελευταίες περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες για επίθεση, βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και κράτηση προσώπου παρά τη θέλησή τους.

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση από τον Κάμερον πριν από δεκαετίες παρακολούθησε τη δίκη μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με το ABC.

Ένα άρθρο του 1993 στην εφημερίδα Sydney Morning Herald (SMH), η οποία κάλυψε εκτενώς τη σειρά επιθέσεων, ανέφερε ότι τα θύματα ήταν κυρίως γυναίκες ασιατικής καταγωγής, ηλικίας 17 έως 45 ετών.

Το άρθρο ισχυριζόταν ότι ο δράστης - ο οποίος γνώριζε απλές φράσεις στα κινέζικα, διάλεκτο της κινεζικής γλώσσας - στόχευε πολλά από τα θύματά του κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα εξαπατούσε προσφέροντάς τους ψεύτικες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αναφορές, τις επιτίθετο με μαχαίρι, συνήθως τη νύχτα.

Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1991, σύμφωνα με την SMH, στο προάστιο Strathfield, στο εσωτερικό δυτικό τμήμα της πόλης, ενώ άλλες επιθέσεις έλαβαν χώρα στο Moore Park, στα ανατολικά προάστια.

*Με πληροφορίες από BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:20ΦΑΡΜΑΚΟ

Παρακεταμόλη: ΕΟΦ - Καμία αλλαγή στις συστάσεις κατά την εγκυμοσύνη

15:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League με μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης: Tα σούπερ μάρκετ δεν μπορούν άλλο να επιδοτούν τις τιμές

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το «1069» δεν επιτρέπεται για όνομα μωρού στις ΗΠΑ: Η λίστα με τα 11 απαγορευμένα

15:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ντίνος: «Το 7ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι παραπάνω από αθλητικό γεγονός»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

«Πόκεμον» μετανάστες συλλαμβάνει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ - «Θα τους πιάσουμε όλους» - Δείτε βίντεο

15:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Προκαταρκτική εξέταση για τον ασφυκτικό θάνατο δύο μηνών βρέφους σε ξενοδοχείο

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο «βόμβα» από τους New York Times: Οι κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κατά του πατέρα του Έλον Μασκ

14:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη σεζόν

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας – Το δάκρυ του Αιγαίου που έγινε θησαυρός

14:09WHAT THE FACT

Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας με emoji; Δεν είναι πλέον ασφαλές - Το AI καραδοκεί

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων - Πότε ξεκινά η προπώληση

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του: «Ένιωσα έναν πόνο, τρόμαξα πολύ»

13:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, ΠΑΟΚ: Ξέσπασμα Λουτσέσκου - «Τρέλα στα όρια της… παράνοιας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

14:04LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον «αέρα»: «Θέλει φτύσιμο ιδεολογικό. Είναι αλήτης… αλήτης»

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Γιος γνωστού επιχειρηματία της πόλης ο 21χρονος που σκοτώθηκε πέφτοντας σε φωταγωγό

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο Βόλο: Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν για 40 λεπτά μετά το μοιραίο - Πώς συνέβη το δυστύχημα

14:41ΕΘΝΙΚΑ

«Παρμενίων 2025»: Σειρήνες συναγερμού σε όλη τη χώρα – Πότε θα ηχήσουν

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ για να ανοίξουν οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη: «Μάντεψε, όλα είναι κλειστά για να περάσεις εσύ» - Το απίστευτο βίντεο

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Ρωσία με ενεργοποίηση του Άρθρου 5 μετά τις παραβιάσεις εναέριου χώρου

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έκανε διακίνηση ναρκωτικών»

13:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. θα ελέγξει τους καταυλισμούς των Ρομά - Το σχέδιο με τους πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FBI

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Η 62χρονη μπορεί να μπερδεύτηκε και να έθαψε ζωντανή τη μητέρα της», λέει ο ιατροδικαστής Λέων

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Φυλάκιση 2 ετών στον Σύρο «δράκο» για τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω: «Τα έκανα αλλά δεν ξέρω τον λόγο» - Τι κατέθεσαν τα θύματά του

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Γιατί Γαλλία - Βρετανία αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κάθε σορός έχει ταυτοποιηθεί με DNA, δεν μπορεί να έχει γίνει λάθος - Υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισαν το μικρόφωνο στον Ερντογάν την ώρα που μιλούσε για την Παλαιστίνη: Οργή στα τουρκικά ΜΜΕ - Η απάντηση του ΟΗΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ