Αυστραλία: Έπειτα από τρεις δεκαετίες ο «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του

Μετά από τρεις δεκαετίες που μπόρεσε και διέφυγε από τον νόμο, ο 61χρονος πλέον «νυχτερινός κυνηγός» του Σίδνεϊ ομολόγησε την ενοχή του για πολλαπλές σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες της αυστραλιανής πόλης στις αρχές της δεκαετίας του 1990, έπειτα από σημαντική πρόοδο της αστυνομίας σε μία ανεξιχνίαστη υπόθεση τριάντα ετών.

Ο Γκλεν Γκάρι Κάμερον συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σίδνεϊ τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού οι ντετέκτιβ επανεξέτασαν τις ανεξιχνίαστες υποθέσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες DNA και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο Κάμερον έχει πλέον παραδεχθεί την ενοχή του σε περισσότερες από δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 11 κατηγοριών για βιασμό με χρήση όπλου ως απειλή, για επιθέσεις σε οκτώ γυναίκες μεταξύ 1991 και 1993.

Ο Κάμερον, που αποκαλούταν «Νυχτερινός Κυνηγός» του Σίδνεϊ και «Βιαστής του Μουρ Παρκ» στις ειδήσεις της εποχής, αναμένεται να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το BBC.

Μετά τη σύλληψή του στο αεροδρόμιο, η ταυτότητα του Κάμερον κρατήθηκε μυστική λόγω απαγόρευσης δημοσιοποίησης, και έγινε γνωστή μόλις τρεις μήνες αργότερα.

Από τις 36 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, ο ίδιος ομολόγησε την ενοχή του για 13 από αυτές, όταν εμφανίστηκε στο τοπικό δικαστήριο Downing Centre στο Σίδνεϊ μέσω βιντεοσύνδεσης την Τρίτη (23/09).

Εννέα κατηγορίες αποσύρθηκαν και οι υπόλοιπες 14 θα ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή της ποινής, σύμφωνα με το αυστραλιανό ABC.

Οι τελευταίες περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες για επίθεση, βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και κράτηση προσώπου παρά τη θέλησή τους.

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση από τον Κάμερον πριν από δεκαετίες παρακολούθησε τη δίκη μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με το ABC.

Ένα άρθρο του 1993 στην εφημερίδα Sydney Morning Herald (SMH), η οποία κάλυψε εκτενώς τη σειρά επιθέσεων, ανέφερε ότι τα θύματα ήταν κυρίως γυναίκες ασιατικής καταγωγής, ηλικίας 17 έως 45 ετών.

Το άρθρο ισχυριζόταν ότι ο δράστης - ο οποίος γνώριζε απλές φράσεις στα κινέζικα, διάλεκτο της κινεζικής γλώσσας - στόχευε πολλά από τα θύματά του κοντά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα εξαπατούσε προσφέροντάς τους ψεύτικες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις αναφορές, τις επιτίθετο με μαχαίρι, συνήθως τη νύχτα.

Η πρώτη επίθεση έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1991, σύμφωνα με την SMH, στο προάστιο Strathfield, στο εσωτερικό δυτικό τμήμα της πόλης, ενώ άλλες επιθέσεις έλαβαν χώρα στο Moore Park, στα ανατολικά προάστια.

*Με πληροφορίες από BBC

