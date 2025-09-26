Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Πατρίσια Κράουθερ, η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου που είχε ραδιφωνική εκπομπή στο BBC, πέθανε σε ηλικία 97 ετών

Newsbomb

Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Πατρίσια Κράουθερ, γνωστή ως η «γηραιότερη» μάγισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Ήταν οπαδός της παγανιστικής θρησκείας Γουίκα -η οποία βασίζεται στην φύση και στη δύναμή της- και αναπτύχθηκε από τον Βρετανό συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο Τζέραλντ Γκάρντνερ, στα μέσα του 20ου αιώνα.

Έμεινε γνωστή ως «αρχιέρεια» και τη δεκαετία του 1970 αυτή και ο σύζυγός της, Άρνολντ Κρόουθερ, συνδημιούργησαν το A Spell of Witchcraft, μια σειρά στο ραδιόφωνο του BBC που πιστώνεται με την εισαγωγή της σύγχρονης μαγείας σε ένα ευρύτερο κοινό.

cr.jpg

Η Κράουθερ περιγράφεται ως αυτή που «εξασφάλισε ότι η μαγεία παρέμεινε ζωντανή, προσβάσιμη και παρούσα στη σύγχρονη εποχή, καθώς το πρόγραμμά της εξερεύνησε την ιστορία και τη λαογραφία της μαγείας και παρουσίασε στοιχεία από τις δραστηριότητες και τις πρακτικές μιας τοπικής ομάδας μαγείας εντός της κοινότητας.

Πριν γίνει αποκρυφίστρια, η Κράουθερ ήταν επαγγελματίας χορεύτρια που δούλευε στο θέατρο. Επίσης, παρουσίαζε μια παράσταση μαριονέτας και μαγείας για παιδιά. Σε μια συνέντευξή της στον Guardian στο τέλος της δεκαετίας του 1990, είπε ότι ο σύζυγός της είχε συμμετάσχει στην “operation cone of power”, μια τελετουργία για να σταματήσει η εισβολή στη Βρετανία.

«Ο Χίτλερ αναμενόταν στις ακτές μας ανά πάσα στιγμή», είπε. «Δεν έριχναν λευκή πυρίτιδα, αλλά εργάζονταν στο Νέο Δάσος, φωνάζοντας: «Δεν μπορείτε να διασχίσετε τη θάλασσα / Δεν μπορείτε να έρθετε», επαναλαμβάνοντάς το ξανά και ξανά και αυξάνοντας τη δύναμη μέσω του χορού.

«Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρχαν μόνο δύο πράγματα που εμπόδισαν τον Χίτλερ: το ένα ήταν η Μάχη της Βρετανίας και το άλλο ήταν ότι άλλαξε γνώμη. Είπε: «Θα πάμε και θα εισβάλουμε στη Ρωσία» - ή κάτι με αυτό το νόημα». Ο θάνατος της Κράουθερ αναφέρθηκε από τον παγανιστικό εκδοτικό οίκο Wild Hunt.

«Ως αρχιέρεια, συγγραφέας και δασκάλα, η Πατρίσια Κράουθερ αφήνει μια βαθιά κληρονομιά», ανέφερε. «Το έργο της διασφάλισε ότι η μαγεία παρέμεινε ζωντανή, προσβάσιμη και παρούσα στη σύγχρονη εποχή. Η μνήμη της θα είναι μια ευλογία για όλους όσοι έχουν συγκινηθεί από το έργο της στη Γουίκα και το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις συνάξεις και τις κοινότητες που ενέπνευσε».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο έκανε πτήση από το Μάντσεστερ

15:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το μέλλον; Δύο προσομοιωτές ενώ μιλούν σαν άνθρωποι, αλλάζουν γλώσσα όταν συνειδητοποιούν ότι είναι και οι δύο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απέτυχε σε όλους τους φετινούς στόχους της στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ώρα των επιδομάτων: Την Τρίτη θα καταβληθούν για τον Σεπτέμβριο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Αναβάθμιση πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο του Κερατσινίου - «Ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Δυτικής Αττικής»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«ChatGPT, ποιες μετοχές πρέπει να αγοράσω;» - Η τεχνητή νοημοσύνη «μπαίνει» στα χρηματιστήρια

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία κατά μέλους του ραπ συγκροτήματος Kneecap - Είχε υψώσει σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία

14:37LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα πάρα πολύ καιρό να συγκλονιστώ έτσι, να με πιάσει σφίξιμο στο στομάχι»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Κατέρρευσε κτήριο από πυρκαγιά στο Δέλτα του Νείλου - Οκτώ νεκροί, 29 τραυματίες

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αν έρθει ο Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι σε αυθαίρετο;»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 43χρονος έκλεψε εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης από αυτόματους πωλητές

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu, εμπλουτίζεται με νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

13:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσε κάτω!»: Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συλλαμβάνουν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Δείτε βίντεο

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι «κυνηγοί» τρωκτικών και η κλιματική αλλαγή

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παυλάκης: Πέθανε ο πατέρας του λίγες μέρες μετά τον θάνατο του εικονολήπτη

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Το πάρε-δώσε Τραμπ με Ερντογάν για ρωσικό πετρέλαιο και F-35 - Τι αλλάζει στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας μετά το θερμό τετ-α-τετ - Πέντε ειδικοί αναλύουν

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ