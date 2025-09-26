Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Πατρίσια Κράουθερ, γνωστή ως η «γηραιότερη» μάγισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Ήταν οπαδός της παγανιστικής θρησκείας Γουίκα -η οποία βασίζεται στην φύση και στη δύναμή της- και αναπτύχθηκε από τον Βρετανό συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο Τζέραλντ Γκάρντνερ, στα μέσα του 20ου αιώνα.

Έμεινε γνωστή ως «αρχιέρεια» και τη δεκαετία του 1970 αυτή και ο σύζυγός της, Άρνολντ Κρόουθερ, συνδημιούργησαν το A Spell of Witchcraft, μια σειρά στο ραδιόφωνο του BBC που πιστώνεται με την εισαγωγή της σύγχρονης μαγείας σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η Κράουθερ περιγράφεται ως αυτή που «εξασφάλισε ότι η μαγεία παρέμεινε ζωντανή, προσβάσιμη και παρούσα στη σύγχρονη εποχή, καθώς το πρόγραμμά της εξερεύνησε την ιστορία και τη λαογραφία της μαγείας και παρουσίασε στοιχεία από τις δραστηριότητες και τις πρακτικές μιας τοπικής ομάδας μαγείας εντός της κοινότητας.

Πριν γίνει αποκρυφίστρια, η Κράουθερ ήταν επαγγελματίας χορεύτρια που δούλευε στο θέατρο. Επίσης, παρουσίαζε μια παράσταση μαριονέτας και μαγείας για παιδιά. Σε μια συνέντευξή της στον Guardian στο τέλος της δεκαετίας του 1990, είπε ότι ο σύζυγός της είχε συμμετάσχει στην “operation cone of power”, μια τελετουργία για να σταματήσει η εισβολή στη Βρετανία.

«Ο Χίτλερ αναμενόταν στις ακτές μας ανά πάσα στιγμή», είπε. «Δεν έριχναν λευκή πυρίτιδα, αλλά εργάζονταν στο Νέο Δάσος, φωνάζοντας: «Δεν μπορείτε να διασχίσετε τη θάλασσα / Δεν μπορείτε να έρθετε», επαναλαμβάνοντάς το ξανά και ξανά και αυξάνοντας τη δύναμη μέσω του χορού.

«Οι ιστορικοί λένε ότι υπήρχαν μόνο δύο πράγματα που εμπόδισαν τον Χίτλερ: το ένα ήταν η Μάχη της Βρετανίας και το άλλο ήταν ότι άλλαξε γνώμη. Είπε: «Θα πάμε και θα εισβάλουμε στη Ρωσία» - ή κάτι με αυτό το νόημα». Ο θάνατος της Κράουθερ αναφέρθηκε από τον παγανιστικό εκδοτικό οίκο Wild Hunt.

«Ως αρχιέρεια, συγγραφέας και δασκάλα, η Πατρίσια Κράουθερ αφήνει μια βαθιά κληρονομιά», ανέφερε. «Το έργο της διασφάλισε ότι η μαγεία παρέμεινε ζωντανή, προσβάσιμη και παρούσα στη σύγχρονη εποχή. Η μνήμη της θα είναι μια ευλογία για όλους όσοι έχουν συγκινηθεί από το έργο της στη Γουίκα και το πνεύμα της συνεχίζει να ζει στις συνάξεις και τις κοινότητες που ενέπνευσε».