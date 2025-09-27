Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ: Drone ήρθε σε απόσταση 50 μέτρων από αεροσκάφος

Συναγερμός σήμανε στο διεθνές αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ στην Ολλανδία, εξαιτίας drone που πετούσε σε επικίνδυνη απόσταση από αεροσκάφη, με έναν από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης να κλείνουν για περίπου 45 λεπτά.

Η ολλανδική χωροφυλακή (Marechaussee) ανέφερε ότι γύρω στις 12:10 ήρθαν αναφορές από τις πτητικές αρχές έλαβαν οι πτητικές αρχές πολλές αναφορές από πιλότους. Αυτοί είχαν δει ένα drone να πετάει σε ύψος περίπου 150 μέτρων.

Σε μια ζωντανή μετάδοση ενός παρατηρητή αεροσκαφών στο YouTube ακούγεται ο κυβερνήτης ενός αεροσκάφους της Transavia να αναφέρει στην υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ότι σε απόσταση πενήντα μέτρων από το αεροσκάφος του πετάει ένα drone.

BREAKING:



A drone came within 50 meters of colliding with a Transavia passenger jet that was about to land at Schiphol Airport in Amsterdam a few hours ago.



One of the airport’s main runways had to be closed. pic.twitter.com/hV79vB6Sry — Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2025

«Πρωτοφανές» κλείσιμο διαδρόμου προσγείωσης

Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες από διάφορες μονάδες. Χρησιμοποιήθηκε αστυνομικό ελικόπτερο, αλλά το drone και ο χειριστής του δεν βρέθηκαν. Ο εκπρόσωπος τύπου δήλωσε ότι «πιθανώς πρόκειται για έναν ερασιτέχνη», καθώς το drone δεν παρατηρήθηκε ξανά.

Ωστόσο, ο ίδιος χαρακτηρίζει «αρκετά μοναδικό» το γεγονός ότι η εναέρια κυκλοφορία σε έναν από τους διαδρόμους διακόπηκε λόγω ενός drone. Λόγω του περιστατικού τα αεροσκάφη εκτρέπονταν για 45 λεπτά από τον διάδρομο Polderbaan προς τον διάδρομο Zwanenburgbaan.

Κίνδυνος για την εναέρια κυκλοφορία

Η πτήση drones γύρω από το αεροδρόμιο Σχίπχολ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα και μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, απαγορεύεται αυστήρα, καθώς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των αεροπλάνων. Μέχρι στιγμής φέτος έχουν υπάρξει 22 αναφορές για drones σε ολλανδικά αεροδρόμια, σύμφωνα με την ολλανδική χωροφυλακή.

Πρόκειται για το τελευταίο σε μια λίστα ανάλογων περιστατικών ανά την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα. Αεροδρόμια στη Δανία και ο αερολιμένας της νορβηγικής πρωτεύουσας αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά εξαιτίας παρουσίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο χώρο τους. Η δανική κυβέρνηση θεώρησε το περιστατικό που επηρέασε τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης ως «επίθεση» και «τρομοκρατική ενέργεια».

*Με πληροφορίες από NOS

Διαβάστε επίσης