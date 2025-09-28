Όταν οι Έλληνες έσπασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας - Η ιστορία του 2008

Στις 23 Αυγούστου 2008, ένα σημαντικό γεγονός για την παλαιστινιακή υπόθεση έλαβε χώρα: 44 ακτιβιστές από 16 χώρες, με δύο μικρά ελληνικά ψαροκάικα, κατάφεραν να φτάσουν στο λιμάνι της Γάζας, σπάζοντας για πρώτη φορά σε 41 χρόνια τον παράνομο ναυτικό αποκλεισμό που είχε επιβληθεί από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Alpha και την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», καπετάνιοι των σκαφών ήταν ο Γιώργης Κλώντζας, ο Αμερικανός John Klusmire και ο Βαγγέλης Πισσίας καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ήταν ο βασικός συντονιστής της αποστολής «Ένα Καράβι για τη Γάζα». Ο Πισσίας αφιέρωσε δεκαετίες στον αγώνα για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

Τα δύο καϊκια που συμμετείχαν στην αποστολή ήταν:

«Άγιος Νικόλαος», με το συμβολικό όνομα Liberty

«Δημήτρης Κ», με το συμβολικό όνομα Free Gaza

Σήμερα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ο Τάκης Πολίτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του κινήματος Global Sumud Flotilla, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» του Alpha από το πλοίο «Παύλος Φύσσας», το οποίο πλέει προς τη Γάζα.

«Στις 24 Αυγούστου φτάσαμε 44 άνθρωποι στο λιμάνι της Γάζας. Η υποδοχή ήταν κάτι που δεν πιστεύαμε. Μέχρι σήμερα νιώθω πως είναι μοναδικές στιγμές που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ο Βαγγέλης Πισσίας ήταν ο άνθρωπος που αν δεν συμμετείχε τότε δεν θα είχε υλοποιηθεί η αποστολή», είπε στον Alpha ο κ. Τάκης Πολίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης του Alpha και της ίδιας εκπομπής, ο στόλος κατήγγειλε πρόσφατη επίθεση από drones που πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

