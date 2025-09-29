«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραστεί την Τρίτη σε συνάντηση με ανώτατους στρατηγούς και ναυάρχους στο Κουαντίκο της Βιρτζίνια, σε μια σπάνια συγκέντρωση της στρατιωτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν μόνο χώρο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ατζέντα της συνάντησης

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη τήρησης μιας «πολεμικής νοοτροπίας» (warrior ethos) σε όλα τα επίπεδα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ ενδέχεται να αγγίξει και άλλα ζητήματα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία θα διαρκέσει περίπου μία ώρα, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι στο Reuters.

Οι ΗΠΑ διατηρούν στρατεύματα σε ολόκληρο τον κόσμο - από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία έως τη Μέση Ανατολή - τα οποία διοικούνται από στρατηγούς και ναυάρχους δύο, τριών και τεσσάρων αστέρων.

Το «warrior ethos» στο επίκεντρο

Ο Χέγκσεθ αναφέρεται σχεδόν σε κάθε δημόσια ομιλία του στη σημασία της «πολεμικής νοοτροπίας» και της ανάγκης οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να λειτουργούν με αυτήν τη φιλοσοφία.

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News που ανέλαβε υπουργός Άμυνας του Τραμπ έχει κινηθεί με εντυπωσιακή ταχύτητα για να αναδιαμορφώσει το υπουργείο, απομακρύνοντας ανώτατους αξιωματικούς, με στόχο να εφαρμόσει την εθνική στρατηγική του Τραμπ και να εξαλείψει προγράμματα διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει «διακριτικά».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τον Λευκό Οίκο. Η ακριβής ατζέντα της σύσκεψης παραμένει ασαφής, ενώ η συνάντηση θα γίνει στο Quantico της Βιρτζίνια αύριο Τρίτη.

Έρχονται απολύσεις ή μια… θεατρική παράσταση;

Η συνάντηση φέρεται να έχει προκαλέσει ανησυχία και άγχος σε ορισμένους στρατιωτικούς αξιωματικούς, ιδίως λόγω των προσπαθειών του Χέγκσεθ να αναδιαμορφώσει το Πεντάγωνο και των πρόσφατων απολύσεων αρκετών ανώτερων αξιωματικών.

Τον Μάιο, διέταξε μείωση κατά 20% του αριθμού των στρατηγών και ναυάρχων σε ολόκληρες τις ένοπλες δυνάμειες και μείωση κατά 10% του αριθμού των ανώτερων αξιωματικών. Και τους τελευταίους μήνες, έχει απολύσει περισσότερους από δώδεκα ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη στο MSNBC, ο υποστράτηγος ε.α. του στρατού Μαρκ Χέρτλινγκ χαρακτήρισε την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης ως εξαιρετικά ασυνήθιστη, προσθέτοντας ότι ήταν κάτι που «δεν είχε ξαναδεί ποτέ».

«Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους μπορεί να συγκαλεί αυτή τη συνάντηση», είπε ο Χέρτλινγκ. «Μπορεί να αφορά μια αλλαγή στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας ή περικοπές στο σώμα των ανώτερων αξιωματικών, κάτι για το οποίο έχει μιλήσει αρκετές φορές – έχει προτείνει να μειωθεί ο αριθμός των ανώτερων αξιωματικών στο στρατό. Μπορεί να είναι μια προετοιμασία για ένα πιθανό αδιέξοδο στον προϋπολογισμό την επόμενη εβδομάδα ή μπορεί να είναι ανησυχίες για διαρροές πληροφοριών».

«Ο υπουργός Χέγκσεθ έχει απολύσει 12 ανώτερους αξιωματικούς, οπότε μπορεί να απολύσει και άλλους», πρόσθεσε ο Χέρτλινγκ. «Ή μήπως πρόκειται για θεατρική παράσταση;».

«Όλα τα άλογα στον στάβλο»: Μια ομιλία που θα καταγραφεί και θα μεταδοθεί στο κοινό

Το Πεντάγωνο δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση ή την ατζέντα της. Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή στην εφημερίδα New York Times ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της συνάντησης είναι να «ενθουσιάσει τους μαχητές μας» για τη νέα στρατηγική του υπουργείου που πρόσφατα μετονομάστηκε σε υπουργείο Πολέμου.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η εκδήλωση έχει ως στόχο να «δείξει τη δύναμη του νέου στρατού» κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συνάντηση έχει ως σκοπό να φέρουμε τα άλογα στον στάβλο και να τα επισκευάσουμε», δήλωσε στο CNN στρατιωτικός αξιωματούχος που είναι εξοικειωμένος με τον σχεδιασμό. «Και οι άντρες με τα αστέρια στους ώμους αποτελούν το καλύτερο ακροατήριο από οπτικής άποψης. Πρόκειται για μια βιτρίνα για τον Χέγκσεθ να τους πει: στηρίξτε την προσπάθεια, αλλιώς η καριέρα σας ενδέχεται να συντομευτεί».

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται τρεις πηγές του, η ομάδα του Χέγκσεθ σχεδιάζει να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει αργότερα την ομιλία.

Το Πεντάγωνο ενημέρωσε την Παρασκευή (26/09) τις επιτροπές του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις ένοπλες δυνάμεις ότι ο Χέγκσεθ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τη συνάντηση για να μοιραστεί με «τους ανώτερους αξιωματικούς τις προθέσεις του για το υπουργείο», συμπεριλαμβανομένων νέων οδηγιών σχετικά με «τα πρότυπα φυσικής κατάστασης των στρατιωτών και διάφορους άλλους τομείς ενδιαφέροντος».