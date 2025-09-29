«Δεν μπορούσα να το πιστέψω»: Μηχανικός ξεσκεπάζει απάτη 6.000 ευρώ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

Ένα κόκκινο λαμπάκι στον πίνακα οργάνων ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια υπόθεση που θα μπορούσε να κοστίσει χιλιάδες ευρώ σε έναν ανυποψίαστο οδηγό.

Ο Τζόναθαν Μόρσινκχοφ, κτηματομεσίτης από το Ντάλας των ΗΠΑ, παρατήρησε ένδειξη βλάβης στον αερόσακο του Honda Odyssey της συζύγου του. Αφού περίμενε μερικές ημέρες μήπως το πρόβλημα ήταν παροδικό, αποφάσισε να επισκεφθεί την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία στην περιοχή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

Διαβάστε επίσης